Chuyên gia Việt: Pháp thắng Senegal với cách biệt tối thiểu

TPO - Đội tuyển Pháp dự báo sẽ có trận ra quân khó khăn ở bảng I trước Senegal nhưng sẽ giành chiến thắng, theo nhận định của giới chuyên gia Việt Nam.

Pháp sẽ giành 3 điểm trước Senegal?

Pháp đến World Cup 2026 với chuỗi ấn tượng thắng 8 trong 10 trận gần đây. Dàn quân hùng hậu gồm những cái tên như Mbappe, Olise, Dembele...cũng đưa Pháp trở thành một trong những ứng viên vô địch giải đấu.

Trong loạt trận giao hữu hồi tháng 3, họ cũng đánh bại Brazil 2-1 và Colombia 3-1, kết quả tiếp thêm sự tự tin cho đoàn quân của HLV Didier Deschamps. Theo HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, Pháp được đánh giá cao hơn Senegal cả về thực lực cũng như kinh nghiệm, danh tiếng tại World Cup.

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Phúc không cho rằng Pháp sẽ có trận đấu dễ dàng trước đối thủ.

"Senegal sở hữu các cầu thủ giàu thể lực và tốc độ, không ngại va chạm. Hàng tấn công của họ có những gương mặt như Sadio Mane, Ismaila Sarr hay Nicolas Jackson đủ khả năng khiến các hàng thủ phải thận trọng. Nếu Pháp chủ quan, Senegal có thể khiến họ trả giá. Trận ra quân luôn rất áp lực nên tôi cho rằng bên nào giữ được sự tập trung sẽ có cơ hội giành điểm"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Chia sẻ thêm về cặp đấu này, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho rằng Pháp có thể giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước Senegal. Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, phong độ của Senegal không hề tệ khi cũng vừa có chuỗi 6 trận bất bại. Ông Thắng cho biết:

"Senegal có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu nên họ có sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ và cả kỹ thuật cũng như tư duy chiến thuật tốt. Pháp có thể nhỉnh hơn nhưng sẽ khó tạo được thế trận một chiều. Tôi dự đoán Pháp có thể giành chiến thắng 2-1 hoặc 1-0".

Ở cặp đấu còn lại ở bảng I, Nauy được dự đoán sẽ thắng Iraq nhờ hàng tấn công mạnh mẽ với Erling Haaland và Martin Odegaard. Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, Nauy sẽ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn.