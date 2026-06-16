Nhận định Pháp vs Senegal, 2h00 ngày 17/6: Gà trống cất tiếng gáy

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Senegal, Bảng I World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Senegal có thể tái hiện cơn địa chấn từng làm rung chuyển World Cup 2002 khi chạm trán ứng viên vô địch Pháp, hay Les Bleus sẽ chứng minh đẳng cấp của một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?

Pháp vs Senegal.

Nhận định Pháp vs Senegal

Khi lá thăm đưa Senegal và Pháp nằm cùng bảng I tại World Cup 2026, nhiều người hâm mộ lập tức nhớ về một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu. Trên sân vận động ở East Rutherford vào thứ Ba tới, đại diện châu Phi sẽ có cơ hội tái hiện chiến tích từng làm rung chuyển thế giới bóng đá cách đây 24 năm, khi họ đánh bại nhà đương kim vô địch Pháp ngay trong trận khai mạc World Cup 2002.

Lần gặp gỡ ấy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần quật cường của bóng đá Senegal. Chiến thắng tối thiểu trước Les Bleus không chỉ mở ra hành trình cổ tích của "Những chú sư tử Teranga" đến tận tứ kết, mà còn góp phần khiến đội tuyển Pháp khi đó bị loại ngay từ vòng bảng trong tư cách nhà vô địch thế giới.

Bước vào kỳ World Cup lần này, Pháp tiếp tục được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đây cũng là giải đấu đặc biệt với HLV Didier Deschamps. Chiến lược gia 57 tuổi sẽ chia tay cương vị thuyền trưởng sau khi World Cup 2026 khép lại và ông chắc chắn muốn khép lại triều đại của mình bằng một danh hiệu lớn.

World Cup 2026 là giải đấu cuối cùng của HLV Deschamps với đội tuyển Pháp.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của Pháp cho giải đấu không hoàn toàn suôn sẻ. Thất bại bất ngờ trong trận giao hữu trước Bờ Biển Ngà từng khiến người hâm mộ có phần lo lắng. Tuy nhiên, đội bóng áo lam nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng thuyết phục trước Bắc Ireland. Hàng công tiếp tục là điểm tựa lớn khi đội tuyển Pháp duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định trong nhiều tháng qua.

Ở chiều ngược lại, Senegal cũng hành quân đến Bắc Mỹ với không ít kỳ vọng. Đại diện Tây Phi đã vượt qua vòng loại một cách đầy thuyết phục với thành tích bất bại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pape Thiaw, Senegal vẫn sở hữu lối chơi giàu thể lực, tốc độ cùng tinh thần chiến đấu đặc trưng. Dù giai đoạn chuẩn bị trước giải có phần thiếu ổn định với thất bại trước Mỹ và trận hòa không bàn thắng trước Saudi Arabia, đội bóng này vẫn cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ. Những trận giữ sạch lưới liên tiếp trong thời gian gần đây là minh chứng cho khả năng tổ chức phòng ngự rất khó chịu của đại diện châu Phi.

Senegal quyết tâm vượt qua Pháp.

Điều thú vị là chính HLV Thiaw cũng mang trong mình ký ức đẹp nhất của bóng đá Senegal tại World Cup. Ông từng là thành viên đội tuyển tạo nên cơn địa chấn trước Pháp năm 2002. Lần tái ngộ này diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn khác. Pháp vẫn là đội bóng vượt trội về chất lượng nhân sự, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, Senegal từ lâu đã chứng minh họ không hề e ngại những đối thủ lớn. Với sự tự tin và tinh thần chiến đấu vốn có, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể khiến trận đấu mở màn bảng I trở nên khó lường hơn những gì giới chuyên môn dự đoán.

Một chiến thắng sẽ giúp Pháp khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch ngay từ những bước đi đầu tiên. Ngược lại, nếu Senegal tạo thêm một cú sốc trước Les Bleus, lịch sử World Cup có thể lại được viết thêm một chương đáng nhớ.

Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Pháp vs Senegal

Pháp có phong độ rất tốt trong 10 trận đấu gần nhất. Đoàn quân của Deschamps chỉ nhận 1 thất bại và đã giành tới 8 chiến thắng. Pháp thắng 3/4 trận đấu vào năm 2026.

Senegal đạt thành tích thắng 6, hòa 2, thua 2. Họ thắng 2, hòa 1, thua 1 trong năm nay.

Hai đội mới có 1 lần đối đầu trong lịch sử và phần thắng trong trận đấu đó thuộc về Senegal. Tuy nhiên, thống kê này không có nhiều ý nghĩa tham khảo. Sau thất bại đó, Pháp vẫn là một trong những “ông lớn” của bóng đá thế giới. “Gà trống Gô-loa” lọt vào ba trận chung kết World Cup vào các năm 2006, 2018, 2022 và giành được 1 chức vô địch.

Thông tin lực lượng Pháp vs Senegal

Hai đội tuyển đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Pháp vs Senegal

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane.

Dự đoán tỷ số Pháp 1-0 Senegal