Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn từ chiều tối nay

Nguyễn Hoài

TPO - Từ ngày 16-18/6, các khối mây dông từ Trung Quốc liên tiếp tràn xuống miền Bắc nước ta gây mưa lớn diện rộng, thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, khu vực xảy ra mưa lớn nhất là trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh gió mùa đẩy các khối mây dông từ Trung Quốc tràn xuống, miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt mưa lớn.

Dự báo từ ngày 16/6 đến đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi mưa rất to trên 220mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng.

Dự báo ngày và đêm 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Mưa lớn nhất tập trung ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo trong hai ngày 17-18/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

mua-1405.jpg
Miền Bắc tiếp tục hứng mưa to từ chiều tối nay.

Nhờ mưa dông, thời tiết miền Bắc hôm nay (16/6) mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Thông tin mưa dông sét theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất có tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khánh Hòa và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên cũ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng 20/6, nắng nóng gia tăng về cường độ ở khu vực này.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #lũ quét #sạt lở đất #thiên tai #thời tiết miền Bắc #gió mùa #thời tiết miền Trung #miền Bắc mưa lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe