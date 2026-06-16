Miền Bắc tiếp tục mưa lớn từ chiều tối nay

TPO - Từ ngày 16-18/6, các khối mây dông từ Trung Quốc liên tiếp tràn xuống miền Bắc nước ta gây mưa lớn diện rộng, thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, khu vực xảy ra mưa lớn nhất là trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh gió mùa đẩy các khối mây dông từ Trung Quốc tràn xuống, miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt mưa lớn.

Dự báo từ ngày 16/6 đến đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi mưa rất to trên 220mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng.

Dự báo ngày và đêm 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Mưa lớn nhất tập trung ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo trong hai ngày 17-18/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

Miền Bắc tiếp tục hứng mưa to từ chiều tối nay.

Nhờ mưa dông, thời tiết miền Bắc hôm nay (16/6) mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Thông tin mưa dông sét theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất có tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khánh Hòa và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên cũ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng 20/6, nắng nóng gia tăng về cường độ ở khu vực này.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.