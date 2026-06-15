TPHCM đối mặt nhiều đợt mưa dông trong 3 tháng tới

TPO - Từ tháng 7 đến tháng 9, TPHCM được dự báo xuất hiện nhiều đợt mưa dông, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, thời tiết tại TPHCM từ nay đến cuối năm tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam cùng các hình thế thời tiết trên Biển Đông.

Dự báo thời gian tới, mưa dông xuất hiện thường xuyên tại nhiều khu vực trên địa bàn, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh, trong khi nhiệt độ trung bình vẫn duy trì ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Từ giữa tháng 7, khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới trên khu vực giữa và Bắc Biển Đông có thể làm gia tăng các hình thái thời tiết cực đoan.

Tổng lượng mưa trong ba tháng dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, số ngày có mưa vẫn khá nhiều, dao động từ 15 đến 22 ngày mỗi tháng.

Người dân TPHCM di chuyển trong cơn mưa lớn. Ảnh: Phạm Nguyễn

Nhiệt độ trung bình trong giai đoạn này có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 đến 2,3 độ C. Riêng tháng 8 và tháng 9, nền nhiệt được dự báo cao hơn mức trung bình nhiều năm, trong khi các đợt nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ và không kéo dài.

Đáng chú ý, từ nay đến hết tháng 9, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 3 đến 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, thấp hơn trung bình nhiều năm. Mặc dù số lượng không nhiều, các hình thái này vẫn có thể gây ảnh hưởng gián tiếp đến thời tiết khu vực Nam Bộ, làm gia tăng mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Bước sang giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, lượng mưa tại TPHCM có xu hướng giảm dần khi mùa mưa kết thúc. Tuy nhiên, các đợt mưa vừa đến mưa to vẫn có thể xảy ra do tác động của hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới hoặc các đợt gió mùa hoạt động mạnh. Trên Biển Đông dự báo xuất hiện thêm từ 2 đến 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời kỳ này.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh hiệu quả trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng, dông lốc, sét và gió giật mạnh.