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Truy tìm kẻ đánh trọng thương cụ ông bán vé số dạo, cướp tài sản

Hữu Huy

TPO - Cụ ông bán vé số dạo đang ngủ trên vỉa hè ven quốc lộ 1 thì bất ngờ bị một đối tượng dùng đá tấn công, cướp tài sản rồi bỏ trốn. Công an địa phương đang khẩn trương truy tìm nghi phạm để điều tra, xử lý.

Ngày 15/6, UBND xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) cho biết Công an xã đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một cụ ông bán vé số dạo bị hành hung, cướp tài sản khi đang ngủ trên vỉa hè ven quốc lộ 1.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, rạng sáng 13/6, một đối tượng mặc áo thun trắng, quần ngắn xuất hiện tại khu vực gần đèn tín hiệu giao thông Cầu Voi (ấp 5, xã Thủ Thừa).

Đối tượng tiến đến nơi ông N.V.H. (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa, bán vé số dạo), đang nằm ngủ trên vỉa hè.

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Camera an ninh ghi lại vụ việc.

Khi đến gần, nghi phạm nhặt một hòn đá lớn rồi bất ngờ dùng hai tay nâng cao, đập mạnh vào đầu nạn nhân. Chưa dừng lại, đối tượng liên tiếp dùng chân đá vào người ông H. khiến nạn nhân mất khả năng chống cự.

Sau khi khống chế nạn nhân, nghi phạm lục túi quần nạn nhân lấy một xấp giấy được cho là tiền và vé số rồi tiếp tục lục soát để tìm tài sản. Khi ông H. cố gắng ngồi dậy, đối tượng tiếp tục đạp, đá mạnh vào vùng bụng khiến nạn nhân bất tỉnh.

Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông H. bị nhiều vết thương trên cơ thể, không thể tự ngồi dậy nên báo cho gia đình đưa đi điều trị.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thủ Thừa đã trích xuất camera an ninh khu vực, xác định vụ việc và đang khẩn trương truy tìm nghi phạm, làm rõ động cơ cũng như hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Huy
#Tây Ninh #vụ án #nghi phạm #cướp tài sản #bán vé số #đá tấn công #xã Thủ Thừa

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