Đủ chiêu mua sắm tiết kiệm chi phí

TPO - Trước áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng, nhiều gia đình tại TPHCM đang thay đổi thói quen mua sắm bằng cách tận dụng các chương trình khuyến mãi, săn hàng giảm giá, lựa chọn sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý.

Canh “giờ vàng” mua sắm

Tối 12/6, khu vực kinh doanh thức ăn chế biến sẵn tại một trung tâm thương mại ở phường An Lạc (TPHCM) nhộn nhịp khách hàng. Nhiều người tranh thủ thời điểm cuối ngày để lựa chọn các món ăn được giảm giá, vừa tiết kiệm chi phí vừa có thêm lựa chọn cho bữa ăn gia đình.

Tầm 21h, quầy thực phẩm chế biến sẵn giảm giá tới 50%

Khoảng 21h, nhân viên tại các quầy ẩm thực bắt đầu dán sticker giảm giá từ 30-50% lên nhiều món ăn được chế biến trong ngày như cơm gà, bánh ướt nem chả, xôi, salad trộn… Sau khi giảm giá, nhiều phần ăn chỉ còn từ 15.000-30.000 đồng. Các loại bánh mì, bánh ngàn lớp, bánh mì ngọt… cũng được áp dụng chương trình giảm giá tương tự.

Thông báo từ hệ thống loa của trung tâm thương mại về chương trình ưu đãi cuối ngày khiến hoạt động mua sắm càng thêm sôi động. Nhiều khách hàng nhanh chóng lựa chọn các sản phẩm vừa được giảm giá. Cầm trên tay 5 phần ăn đã được giảm giá tới 50%, chị Hà Yên (25 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, những món ăn này tuy nằm trong chương trình giảm giá nhưng đều được chế biến trong ngày.

Những chương trình giảm giá được khách hàng tận dụng để tiết kiệm chi phí

“Tôi mua về cất tủ lạnh, hôm sau làm nóng lại là cả nhà có thể ăn sáng. Bây giờ rất khó tìm được những phần ăn có giá 15.000-20.000 đồng. Nhờ thường xuyên theo dõi các chương trình giảm giá cuối ngày ở siêu thị, gia đình tôi vừa có thức ăn ngon, vừa tiết kiệm được chi phí”, chị Yên chia sẻ.

Không chỉ các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn, tại nhiều siêu thị, chương trình khuyến mãi giảm giá cũng được triển khai vào cuối tuần hoặc các dịp lễ, Tết. Nhiều sản phẩm được giảm giá sâu từ 50-70%, thu hút người tiêu dùng.

Chị Minh Phương (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết, hiện nay không chỉ các siêu thị lớn mà nhiều cửa hàng tiện lợi cũng liên tục có chương trình ưu đãi như mua sữa chua 2 lốc tặng 1 lốc, mua 5 lốc tặng 3 lốc, rau mua 1 tặng 1… “Mua một xe hàng đầy đủ nhu yếu phẩm nhưng số tiền bỏ ra có khi chỉ bằng 50% so với mua nguyên giá”, chị Vy nói.

Để kích cầu mua sắm, các siêu thị lớn tung hàng loạt chương trình khuyến mãi dịp hè; hàng nghìn mặt hàng giảm giá lên tới 70%. Như từ nay đến ngày 1/7, tại hơn 800 điểm bán của hệ thống Saigon Co.op triển khai chương trình “Gia đình Việt – Đại sứ xanh”. Theo đó, hơn 5.000 sản phẩm thuộc nhóm hàng thiết yếu, có chứng nhận chất lượng được áp dụng các chương trình ưu đãi như giảm giá đến 50%, combo tiết kiệm và các chương trình dành cho khách hàng thành viên.

Từ thịt cá, rau củ đến các mặt hàng thời trang, đồ gia dụng... người dân đều tận dụng các chương trình khuyến mãi mua sắm nhiều hơn

Đặc biệt, nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và các sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" được áp dụng nhiều ưu đãi như mua 2 tính tiền 1 hoặc giảm giá đến 40%, giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm này với mức giá phù hợp hơn.

Chủ động kịch bản điều hành giá, ổn định thị trường

Trong những tháng cuối năm, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp quản lý, điều hành giá nhằm ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo Sở Tài chính TPHCM, trong thời gian tới, mặt bằng giá cả tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước. Để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, UBND TPHCM giao các sở, ngành và địa phương tăng cường theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; chủ động xây dựng kịch bản điều hành đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng.

Từ nay đến cuối năm, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp quản lý, điều hành giá nhằm bình ổn thị trường

Các cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng tình hình thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Đối với những mặt hàng dự kiến điều chỉnh giá, các đơn vị liên quan phải rà soát các yếu tố hình thành giá, đánh giá tác động đến mặt bằng giá và đời sống người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Sở Tài chính, việc điều hành giá trong thời gian tới được thực hiện theo hướng linh hoạt, chủ động và thận trọng, bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường và mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TPHCM.

Để các phương án điều hành giá được triển khai đồng bộ, các cơ quan chuyên môn của thành phố đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Sở Công Thương giữ vai trò chủ trì điều tiết cung cầu, yêu cầu các doanh nghiệp bình ổn thị trường phát huy vai trò, sẵn sàng tăng sản lượng cung ứng khi xảy ra thiếu hụt cục bộ.

Sở Xây dựng tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án lớn, đồng thời kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá cước vận tải. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn cung và kiểm soát quy trình truy xuất nguồn gốc các mặt hàng nông sản thiết yếu như thịt heo, lúa gạo.

Tại cơ sở, UBND cấp xã được giao kiểm soát các điểm bán hàng tự phát quanh khu vực chợ truyền thống, xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý trên địa bàn quản lý.