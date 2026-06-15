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Chuyên gia Việt: Tây Ban Nha nghiền nát Cape Verde, không dễ cho Uruguay

Vĩnh Xuân

TPO - Tây Ban Nha được chờ đợi có thể thắng đậm Cape Verde ở trận ra quân bảng H, trong khi Uruguay không thể chủ quan trước Saudi Arabia.

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Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng đậm trước Cape Verde?

"Tây Ban Nha là ứng viên vô địch giải đấu, phong độ của họ đang ổn định với mạch 20 trận bất bại. Không có lý do gì để Tây Ban Nha nương chân với Cape Verde. Tôi cho rằng thế trận sẽ một chiều vì chênh lệch đẳng cấp đôi bên không nhỏ"-cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Cape Verde gây bất ngờ khi lần đầu giành quyền tham dự World Cup. Đấy là thành tích đáng khen ngợi với đội bóng này, nhưng đồng nghĩa đội bóng châu Phi còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Ông Phúc nhận định nếu có bàn thắng sớm và tạo cách biệt an toàn, có thể Tây Ban Nha sẽ tận dụng trận đấu với Cape Verde để xoay tua lực lượng, giữ sức cho cuộc đua dài.

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Về cặp đấu giữa Saudi Arabia và Uruguay, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá cao đại diện Nam Mỹ, nhưng cho rằng sẽ không dễ để Uruguay giành chiến thắng. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết:

"Thành tích đối đầu giữa 2 đội khá cân bằng. Uruguay được đánh giá cao hơn nhưng vừa qua giai đoạn chuyển giao. Lực lượng của Uruguay ở World Cup 2026 không đủ những cầu thủ quan trọng nhất, đặc biệt ở hàng thủ. Sẽ không dễ để họ giành chiến thắng trước Saudi Arabia. Trận đấu có thể kết thúc với tỷ số hoà".

Theo cựu HLV trưởng CLB Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, lực lượng của Tây Ban Nha có nhiều thay đổi so với World Cup 2022. Vì vậy màn trình diễn của Tây Ban Nha ở giải đấu năm nay rất đáng chờ đợi.

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"Tôi cho rằng phép thử thực sự với Tây Ban Nha chỉ đến ở các vòng đấu sau khi họ gặp Uruguay và Saudi Arabia. Phong độ của Tây Ban Nha gần đây rất ổn định nên tôi nghĩ việc thắng Cape Verde không phải vấn đề. Cách Tây Ban Nha thể hiện sẽ thu hút sự quan tâm nhiều hơn của các CĐV, đặc biệt những ngôi sao như Lamine Yamal"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #bảng H World Cup 2026 #Tây Ban Nha #Lamine Yamal #Cape Verde #Uruguay

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