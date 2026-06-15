Tuyển Uruguay 'mắc kẹt' tại Mexico trước ngày ra quân World Cup, đổ lỗi cho FIFA vì sự cố

TPO - Đội tuyển Uruguay vừa gặp sự cố ngay trước trận ra quân World Cup 2026 khi chuyến bay của họ từ nơi đóng quân ở Mexico đến Miami (Mỹ) không được cất cánh đúng lịch. Sự cố hy hữu này khiến đội bóng Nam Mỹ chỉ đến được địa điểm thi đấu chưa đầy 24 giờ trước trận đấu với Saudi Arabia.

Trước đó, Uruguay đã chọn Cancun (Mexico) làm địa điểm tập huấn cuối cùng để chuẩn bị cho giải đấu. Toàn đội sẽ bay đến Miami để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở bảng H, dự kiến diễn ra vào sáng mai (16/6). Tuy nhiên, chiếc chuyên cơ được chuẩn bị sẵn cho đội tuyển đã không được cấp phép cất cánh đến Mỹ vào phút chót.

Nguyên nhân của sự chậm trễ được xác định là do các "vấn đề về giấy tờ và thủ tục hành chính" liên quan đến máy bay. Cụ thể, phi cơ chưa được phê duyệt lộ trình bay từ Cancun đến Miami. Sự cố này đã buộc toàn đội Uruguay phải "chôn chân" tại khu phức hợp trong nhiều giờ liền để chờ đợi giới chức giải quyết vấn đề và tìm kiếm một chuyến bay thay thế.

Sự chậm trễ ngoài ý muốn này đã làm đảo lộn hoàn toàn lịch trình chuẩn bị của đội tuyển. Thay vì có thời gian di chuyển, làm quen với điều kiện thời tiết tại Mỹ, sân bãi và nghỉ ngơi, các cầu thủ giờ đây phải đối mặt với sự mệt mỏi và thiếu vắng đi sự chuẩn bị tối ưu cho trận đấu mang tính chất sống còn ở vòng bảng. Thực tế là buổi tập tại Mỹ chuẩn bị cho trận ra quân của Uruguay đã bị hủy.

Các thành viên đội tuyển Uruguay gặp trục trặc trước giờ ra quân

Trước tình cảnh trớ trêu này, Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích và đổ lỗi trực tiếp cho Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Trong một tuyên bố chính thức, AUF khẳng định: "Việc khởi hành từ Mexico bị trì hoãn do những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".

Khi được giới truyền thông đặt câu hỏi liệu FIFA có lỗi trong sự việc này hay không, một người phát ngôn của AUF đã thẳng thắn trả lời là "Có". Cho đến thời điểm hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc. Tờ Independent khẳng định họ đã liên lạc với FIFA nhưng không nhận được phản hồi. Trong khi đó, các thành viên tuyển Uruguay vẫn đang phải nỗ lực vượt khó về mặt hậu cần để hướng tới trận đại chiến với đại diện đến từ châu Á ở Miami.