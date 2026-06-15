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VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ

Phong mang chưa xuất chớ luận anh hào

GIA CÁT LẠNG

TP - Trong cuộc chiến tranh đoạt bảo vật chí tôn, khinh địch từ trước đến nay luôn là đại kỵ. Chỉ những kẻ giữ được đạo tâm vững vàng qua từng trận chiến mới có cơ hội đi đến cuối con đường.

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Đại hội võ lâm vừa khai màn, phong vân đã nổi. Mới hôm qua, Ba Tây (Brazil) mang theo uy danh của danh gia đại phái năm lần đăng đỉnh bước vào chiến trường, đối đầu cùng Ma Lạc Ca (Morocco). Người trong giang hồ vốn cho rằng với nội tình hùng hậu cùng dàn cao thủ danh chấn thiên hạ, Ba Tây tất sẽ dễ dàng phá trận.

Ai mà ngờ, Ma Lạc Ca lại tiến thoái có độ, công thủ phân minh, sau chín mươi hiệp giao phong, Ba Tây dù nhiều lần thi triển tuyệt kỹ vẫn không thể hoàn toàn khuất phục đối phương, đành chấp nhận chia điểm.

Kết quả ấy chẳng khác nào một tiếng chuông cảnh tỉnh vang vọng khắp võ lâm. Rõ ràng túc cầu giáo nay đã khác xưa, không còn là nơi cường giả có thể tùy ý nghiền ép quần hùng như trước. Chỉ một chút khinh địch, bất cứ ai cũng có thể phải trả giá.

Cũng chính bởi vậy mà tại doanh trại Tây Ban Nha phái, bầu không khí chuẩn bị cho trận ra quân vẫn vô cùng nghiêm cẩn. Nếu luận về thực lực, Tây Ban Nha hiện nay tuyệt đối là một trong những thế lực đáng gờm nhất võ lâm.

Môn phái này tuy chỉ mới một lần đoạt được bảo vật chí tôn, nhưng đạo thống lại vô cùng đặc biệt. Bọn họ nổi danh thiên hạ nhờ thứ võ học lấy khống chế làm gốc, lấy phối hợp làm hồn, tựa như thiên la địa võng bao phủ toàn bộ chiến trường.

Sau hơn mười lăm năm kể từ ngày đăng đỉnh thiên hạ tại Nam Phi, Tây Ban Nha vẫn luôn mong tái lập thời đại hoàng kim năm xưa, khi cả võ lâm phải cúi đầu trước lối chơi mang đậm dấu ấn của mình.

Trải qua nhiều năm bồi dưỡng hậu bối, Tây Ban Nha lại xuất hiện một thế hệ anh tài đáng gờm. Từ thiếu niên thiên tài Gia Mãn (Yamal), Bội Đức (Pedri) đến Phí Lan Thác Lôi Tư (Ferran Torres), ai nấy đều sở hữu công lực không tầm thường.

Thế nhưng tham vọng càng lớn, áp lực càng nhiều. Chưa kể, người trong giang hồ đều hiểu, trận đầu tiên thường là lúc tâm cảnh dễ dao động nhất. Không tin cứ nhìn Ba Tây là biết.

Đối thủ đầu tiên của Tây Ban Nha, Cáp Phổ Phỉ Đức (Cape Verde) tuy chỉ là những kẻ vô danh nhưng ai biết được lại có thể rắn nuốt voi. Trong những năm gần đây, các môn phái đến từ Phi châu liên tục tiến bộ, sở hữu không ít cao thủ đang chinh chiến tại các chiến trường lớn của Âu châu.

Trong cuộc chiến tranh đoạt bảo vật chí tôn, khinh địch từ trước đến nay luôn là đại kỵ. Chỉ những kẻ giữ được đạo tâm vững vàng qua từng trận chiến mới có cơ hội đi đến cuối con đường. Để thỏa giấc mộng tranh vương, trước hết Tây Ban Nha phải vượt qua cửa ải Cáp Phổ Phỉ Đức một cách ổn thỏa.

Bằng không, hùng tâm thành mộng hão, thậm chí trở thành trò cười trong thiên hạ. Liệu đám Tây Ban Nha có làm được không, chúng ta hãy chờ xem…

GIA CÁT LẠNG
#Chiến tranh võ lâm và đạo tâm #Trận đấu bóng đá quốc tế #Nội chiến và thế lực võ lâm #Tham vọng và thử thách của Tây Ban Nha #Sự tiến bộ của môn phái Phi châu #VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ

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