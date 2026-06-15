CĐV Nhật Bản dọn rác trên khán đài sau trận hoà Hà Lan

TPO - Trong khi nhiều người hâm mộ còn mải mê tận hưởng cảm xúc sau trận hòa kịch tính 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan, các cổ động viên "Samurai" lại một lần nữa khiến thế giới ngưỡng mộ bằng hành động quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa, ở lại thu gom rác và dọn sạch khán đài sau trận đấu.

CĐV Nhật Bản dọn dẹp rác sau trận đấu.

Những chiếc túi màu xanh được người hâm mộ Nhật Bản vung cao trong màn ăn mừng các bàn thắng nhanh chóng trở lại với công dụng vốn có. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các CĐV Nhật Bản bắt đầu nhặt rác, thu gom chai lọ, giấy vụn và làm sạch khu vực khán đài trước khi ra về.

Chỉ vài giờ trước đó, những chiếc túi xanh đã trở thành một phần của bầu không khí sôi động trên sân AT&T Stadium. Niềm vui vỡ oà của các CĐV Nhật Bản được đẩy lên cao sau hai bàn thắng của Keito Nakamura (phút 57) và Kamada (phút 88), giúp Nhật Bản hoà 2-2 và giành lại một điểm quý giá trước Hà Lan.

Cùng với tiếng hò reo và các bài hát cổ vũ không ngớt, hình ảnh hàng nghìn chiếc túi xanh được giơ cao đồng loạt tiếp tục tạo nên nét đặc trưng trên khán đài của người hâm mộ xứ sở mặt trời mọc. Nhưng sự phấn khích ấy không làm họ quên đi thói quen đã trở thành một phần văn hóa cổ vũ bóng đá của đất nước mình.

Truyền thống dọn rác của người hâm mộ Nhật Bản lần đầu gây chú ý tại World Cup 1998 ở Pháp, giải đấu đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển quốc gia nước này góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Gần ba thập kỷ trôi qua, hình ảnh ấy vẫn được duy trì ở mọi kỳ World Cup và trở thành một trong những nét đẹp nổi bật nhất của bóng đá Nhật Bản.

Khán đài được dọn dẹp sạch sẽ.

Tại World Cup 2026, các CĐV "Samurai" tiếp tục để lại dấu ấn không chỉ bằng sự cuồng nhiệt trên khán đài mà còn bằng ý thức cộng đồng đáng ngưỡng mộ. Sau khi họ rời sân, khu vực khán đài gần như không còn rác thải, giảm thiểu khối lượng công việc dọn dẹp khổng lồ mà nhân viên sân vận động thường phải xử lý sau các sự kiện thể thao lớn.

Một lần nữa, người hâm mộ Nhật Bản cho thấy rằng bóng đá không chỉ được thể hiện qua những tiếng hò reo hay tình yêu dành cho đội tuyển, mà còn qua những hành động văn minh, trách nhiệm và giàu tính cộng đồng. Đây cũng chính là lý do họ luôn nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ trên toàn thế giới mỗi khi World Cup diễn ra.