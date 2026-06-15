Đội trưởng tuyển Iran: 'World Cup 2026 là trải nghiệm kém vui'

TPO - Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận đội tuyển Iran đang trải qua một kỳ World Cup đầy thử thách khi hàng loạt kế hoạch bị đảo lộn bởi chiến sự giữa Iran và Mỹ.

Đội trưởng tuyển Iran Mehdi Taremi.

Đội tuyển Iran đã đến khu vực Los Angeles hôm qua sau thời gian đóng quân tại Tijuana (Mexico). Địa điểm này cách sân SoFi (California, Mỹ), nơi họ gặp New Zealand ở trận mở màn bảng G ngày 16/5 tới 225 km. Kế hoạch chuẩn bị của đại diện Tây Á bị đảo lộn hoàn toàn sau khi cuộc chiến giữa Iran và Israel-Mỹ bùng phát, buộc toàn đội phải chuyển trại tập huấn khỏi lãnh thổ Mỹ.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận bầu không khí tại World Cup năm nay khác xa những gì anh từng trải qua ở hai kỳ World Cup trước.

"Tôi cảm nhận được sự căng thẳng ngay từ thời điểm đầu tiên đặt chân tới giải đấu. World Cup vốn phải là nơi của hòa bình, niềm vui và sự kết nối, nhưng những gì đang diễn ra đã làm giảm đi rất nhiều cảm xúc đó", tiền đạo 33 tuổi chia sẻ.

Theo Taremi, không chỉ Iran gặp khó khăn mà nhiều đội tuyển khác cũng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến thị thực và thay đổi địa điểm tập huấn. Tuy nhiên, với Iran, những tác động từ cuộc chiến còn sâu sắc hơn khi liên quan trực tiếp đến quê hương của các cầu thủ.

"Trước đây, mọi người luôn háo hức chờ đợi World Cup. Năm nay, cảm giác đó không còn nguyên vẹn như trước", chân sút đang khoác áo Olympiacos nói.

Biến nghịch cảnh thành động lực

Sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, tình hình an ninh khu vực liên tục biến động. Iran buộc phải chuyển căn cứ tập luyện từ Tucson (bang Arizona) sang Baja California (Mexico).

FIFA sau đó bác đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Iran về việc thi đấu các trận vòng bảng ngoài lãnh thổ Mỹ do những ràng buộc về hậu cần và hợp đồng tổ chức.

Bên cạnh đó, một số thành viên trong đoàn Iran không được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ. Theo đại diện đội tuyển, hai nhân viên thuộc bộ phận truyền thông đã bị từ chối cấp visa và không thể tham dự trận đấu với New Zealand. Ngoài ra, nhiều cổ động viên Iran cũng gặp trở ngại trong việc mua vé và di chuyển tới các địa điểm thi đấu.

HLV Amir Ghalenoei và đội trưởng Mehdi Taremi.

HLV Amir Ghalenoei thừa nhận những yếu tố ngoài chuyên môn đã ảnh hưởng đáng kể đến đội bóng.

"Điều này tác động tiêu cực tới tinh thần bóng đá. Bóng đá phải là cầu nối giữa các quốc gia và nền văn hóa. Những điều kiện hiện tại đã ảnh hưởng đến sự tập trung của chúng tôi, nhưng tôi luôn cố gắng để các cầu thủ chỉ nghĩ đến chiến thuật và thi đấu", chiến lược gia 63 tuổi cho biết.

Theo kế hoạch, Iran chỉ được phép thực hiện những chuyến đi ngắn vào Mỹ để thi đấu, bay tới địa điểm tổ chức trước trận một ngày và rời đi ngay sau đó. Sau cuộc chạm trán với New Zealand tại Inglewood, Iran sẽ tiếp tục gặp Bỉ cũng trên sân SoFi, trước khi di chuyển tới Seattle để đối đầu Ai Cập ở lượt trận cuối vòng bảng.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, HLV Ghalenoei khẳng định toàn đội quyết tâm biến thử thách thành động lực.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người dân Mexico đã hỗ trợ chúng tôi. Người Iran đã quen với việc biến khó khăn thành cơ hội. Chúng tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc mang lại niềm vui cho người dân quê hương", ông nhấn mạnh.

Khó khăn chồng chất khó khăn

Hành trình từ Tijuana tới sân SoFi kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ. Sau buổi họp báo, các cầu thủ Iran đã có buổi làm quen sân SoFi. Nhiều cầu thủ tỏ ra thích thú khi lần đầu đặt chân tới sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới, đi dạo quanh khu vực khán đài và kiểm tra mặt cỏ trước ngày thi đấu.

Iran hiện đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA và là một trong những đội tuyển giành vé dự World Cup 2026 sớm nhất. Tuy nhiên, bóng đá lúc này không chỉ là câu chuyện chuyên môn đối với đại diện Tây Á.

Đội tuyển Iran tập huấn cho World Cup tại Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Los Angeles được chọn tổ chức hai trận đấu của Iran một phần vì nơi đây có cộng đồng người Iran lớn nhất thế giới. Khu vực mệnh danh “Tehrangeles”, nơi sinh sống của hàng nghìn người đã rời Iran sau Cách mạng Hồi giáo cuối thập niên 1970.

Nơi đây cũng được dự báo sẽ chứng kiến nhiều hoạt động biểu tình phản đối chính quyền Tehran trong thời gian đội tuyển Iran thi đấu. Dẫu vậy, Taremi khẳng định đội tuyển chỉ tập trung vào bóng đá.

"Chúng tôi thi đấu vì tất cả người Iran, dù họ sống ở trong nước hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Mỗi người có quan điểm riêng, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là mang đến niềm vui và sự đoàn kết. Chúng tôi không liên quan đến chính trị. Chúng tôi đến đây để chơi bóng đá", đội trưởng Iran khẳng định.