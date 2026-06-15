Chứng kiến bóng đá châu Á bất bại ở World Cup 2026, người hâm mộ Trung Quốc ‘bừng tỉnh cơn mơ’

TPO - Các đại diện châu Á đều giành kết quả tích cực trước các đội tuyển châu Âu ở lượt trận đầu World Cup 2026. Thành tích này khiến cổ động viên Trung Quốc phải đánh giá lại năng lực thực sự của đội tuyển quốc gia và vị thế của bóng đá nước nhà tại châu lục.

Tiền đạo Koki Ogawa của Nhật Bản (trái) ăn mừng bàn thắng thứ hai trong trận hoà Hà Lan.

Với hai chiến thắng và hai trận hòa sau lượt trận mở màn, các đại diện của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có khởi đầu đầy tích cực tại World Cup 2026 khi đều giành kết quả thuận lợi trước các đối thủ đến từ châu Âu.

Đội tuyển Hàn Quốc mở màn cho chuỗi thành tích ấn tượng đó bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Czech. Đây cũng là kỳ World Cup thứ ba liên tiếp đội bóng xứ kim chi đánh bại một đại diện châu Âu ở vòng bảng.

Qatar tạo nên dấu mốc lịch sử khi giành điểm số đầu tiên tại một vòng chung kết World Cup. Đại diện Tây Á kiên cường chống đỡ sức ép từ Thụy Sĩ trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ.

Trong khi đó, Australia tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á bằng chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Dù đội hình bị đánh giá thấp hơn đối thủ về giá trị chuyển nhượng, Socceroos vẫn thể hiện sự hiệu quả và bản lĩnh để giành trọn 3 điểm.

Nhật Bản cũng cho thấy tinh thần chiến đấu đáng nể khi hai lần gỡ hòa để cầm chân Hà Lan với tỷ số 2-2 ở trận ra quân bảng F.

Các cầu thủ Australia tri ân người hâm mộ sau chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Những kết quả tích cực của các đội tuyển châu Á đã tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người hâm mộ cho rằng thành tích của các đối thủ trong khu vực giúp họ nhìn nhận khách quan hơn về thực lực của đội tuyển Quốc gia.

“Chúng ta nợ đội tuyển Trung Quốc một lời xin lỗi”, tài khoản Siunaa_Evyn viết trên mạng xã hội RedNote. Theo người này, vấn đề không nằm ở việc đội tuyển Trung Quốc thi đấu dưới sức mà đơn giản là chưa đủ trình độ để cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu Á.

Bình luận viên bóng đá nổi tiếng Han Qiaosheng cũng chia sẻ trên Sina Weibo: “Các bạn đã thực sự nhìn thấy chất lượng của bóng đá châu Á chưa? Giờ thì có thể hiểu vì sao việc giành vé dự World Cup lại khó khăn đến thế đối với đội tuyển Trung Quốc”.

Tại vòng loại World Cup khu vực châu Á vừa qua, Trung Quốc lần lượt để thua Hàn Quốc 0-1, Qatar 0-1 và Australia 0-2 trên sân khách. Những thất bại với cách biệt tối thiểu từng khiến nhiều người tiếc nuối và cho rằng đội nhà đã bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Hàn Quốc đánh bại CH Czech, Qatar cầm hòa Thụy Sĩ, Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản chia điểm với Hà Lan ở sân chơi lớn nhất thế giới, nhiều người hâm mộ Trung Quốc đã có cái nhìn thực tế hơn về vị thế của bóng đá nước nhà.

Dù giải đấu đã mở rộng lên 48 đội và châu Á có tới 8,5 suất tham dự, việc Trung Quốc không thể giành vé dự World Cup 2026 không phải điều quá bất ngờ.

Trung Quốc (áo đỏ) không giành vé dự World Cup 2026.

Nhiều người hâm mộ và nhà bình luận thể thao đã chỉ ra khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và các nền bóng đá hàng đầu châu Á thông qua câu chuyện của hai tài năng trẻ từng được đánh giá ngang hàng: Nestory Irankunda của Australia và Wang Yudong của Trung Quốc.

Tại vòng loại U17 châu Á năm 2023, cả hai đều là những gương mặt nổi bật và cùng chia sẻ danh hiệu đồng Vua phá lưới.

Ba năm sau, con đường sự nghiệp của họ đã có sự khác biệt rõ rệt. Irankunda từng khoác áo Bayern Munich trước khi chuyển tới Watford và tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026.

Trong khi đó, Wang Yudong hiện thi đấu cho Zhejiang FC tại Chinese Super League. Dù ghi được 5 bàn sau 15 vòng đấu mùa này, cầu thủ trẻ của Trung Quốc vẫn chưa tạo ra bước tiến đáng kể như kỳ vọng.

“Một thời được xem là những tài năng ngang hàng, nhưng giờ đây con đường sự nghiệp của họ đã hoàn toàn khác biệt”, một người hâm mộ Trung Quốc bình luận.

Theo nhiều nhà phân tích, sự khác biệt chủ yếu đến từ môi trường phát triển và mức độ cạnh tranh của các giải đấu quốc nội.

“Chỉ cần nhìn vào môi trường phát triển là có thể hiểu vấn đề. Bối cảnh cạnh tranh của hai cầu thủ hoàn toàn khác nhau”, bình luận viên thể thao Li Ming nhận định trên Weibo.

Ông cho rằng Chinese Super League hiện thiếu cường độ thi đấu, yêu cầu thể chất và tốc độ trận đấu không bằng so với A-League của Australia, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ.

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