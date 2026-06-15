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Trực tiếp Tây Ban Nha vs Cape Verde 23h00 ngày 15/6: Đương kim vô địch EURO xuất trận

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Với sức mạnh vượt trội, Tây Ban Nha được dự đoán dễ dàng đánh bại Cape Verde bằng tỷ số đậm.

report Đội hình xuất phát Cape Verde
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report Đội hình xuất phát Tây Ban Nha
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report Tây Ban Nha sẵn sàng xung trận

Truyền thông đưa tin các buổi tập cuối cùng của Tây Ban Nha trước World Cup 2026 có kết quả rất tốt. "La Roja" đã sẵn sàng bước vào trận đấu đầu tiên với điểm rơi phong độ tốt nhất.

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report Yamal hồi phục chấn thương

Bên phía Tây Ban Nha, bộ đôi tiền đạo chạy cánh ngôi sao Lamine Yamal và Nico Williams đã hồi phục chấn thương và tập luyện trở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, HLV Luis de la Fuente nhiều khả năng để họ dự bị.

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report "Bài tẩy" của Cape Verde

Đại diện châu Phi có lực lượng mạnh nhất cho trận này. Điểm tựa hàng thủ của họ là trung vệ Logan Costa, thuộc biên chế Villarreal (Tây Ban Nha), vốn đã hiểu nhiều ngôi sao bên phía Tây Ban Nha. Trên hàng công, niềm hy vọng của đội tuyển nhỏ bé được đổ dồn vào kỷ lục gia ghi bàn Ryan Mendes (22 bàn cho ĐTQG).

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report Câu chuyện cổ tích của Cape Verde

: Cape Verde là quốc đảo chỉ có khoảng 600.000 dân và đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ giành vé tham dự một vòng chung kết World Cup. Họ tiến đến giải đấu bằng việc vượt qua đối thủ mạnh Cameroon ở vòng loại.

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Trận ra quân bảng H World Cup 2026 tại Atlanta chứng kiến màn so tài chênh lệch bậc nhất giải đấu giữa cựu vương Tây Ban Nha và tân binh Cape Verde. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau trong lịch sử.

Thầy trò HLV Luis de la Fuente bước vào chiến dịch với quyết tâm xóa bỏ "dớp" bị loại sớm ở 3 kỳ World Cup gần nhất. "La Roja" đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 10 trận bất bại (7 chiến thắng), mới nhất là trận thắng Peru 3-1. Một chiến thắng áp đảo ngày mở màn là nhiệm vụ bắt buộc để họ tạo đà tâm lý trước khi đụng độ hai đối thủ khó nhằn hơn là Uruguay và Saudi Arabia.

Bên kia chiến tuyến, "Cá mập xanh" Cape Verde viết nên trang sử mới với lần đầu dự World Cup sau khi xuất sắc loại Cameroon ở vòng loại. Dù thua thiệt mọi mặt, đại diện châu Phi đang tràn đầy tự tin nhờ chuỗi 3 trận toàn thắng trước giải (gần nhất đè bẹp Serbia và Bermuda cùng tỷ số 3-0). HLV Bubista dự kiến sẽ giăng ra thế trận phòng ngự lỳ lợm nhằm chống đỡ sức ép khủng khiếp từ đối phương và chờ thời cơ để phản công.

Về nhân sự, Tây Ban Nha đón tin vui khi Lamine Yamal và Nico Williams đã bình phục nhưng khả năng cao chỉ ngồi dự bị. Do Victor Munoz bị quá tải, mũi đinh ba tấn công sẽ là Ferran Torres, Alex Baena và Mikel Oyarzabal. Tuyến giữa vẫn do Fabian Ruiz, Rodri và Pedri quán xuyến.

Trong khi đó, Cape Verde sở hữu đội hình hoàn toàn sung mãn. Họ đặt trọn niềm tin vào chốt chặn Logan Costa nơi hàng thủ và chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Ryan Mendes trên hàng công. Việc giành dù chỉ 1 điểm trước Tây Ban Nha đêm nay cũng sẽ tạo nên một "cơn địa chấn" chấn động lịch sử.

Hương Ly
Tiểu Phùng
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