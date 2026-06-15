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Hơn 100 tay vợt tranh tài tại VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026

Trạch Dương

TPO - Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026 khởi tranh tại Waterpoint (Tây Ninh), quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp từ 8 đơn vị trên cả nước.

Sáng 15/6, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và Nam Long Group khai mạc Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026 tại Cụm sân Quần vợt thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint, An Thạnh, Bến Lức, Tây Ninh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Phước Thành - Giám đốc Phát triển Dự án Waterpoint - chia sẻ: “Việc giải đấu được tổ chức tại Cụm sân Quần vợt thuộc đại đô thị Waterpoint không chỉ khẳng định chất lượng hạ tầng thể thao nội khu được đầu tư bài bản, mà còn đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa Waterpoint trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao, văn hóa và cộng đồng quy mô lớn ngay tại cửa ngõ phía Tây TPHCM".

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Giải đấu quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Miss World 2019, Đại sứ Tennis Việt Nam Lương Thùy Linh. Sự đồng hành của Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng các hoạt động trọng điểm của quần vợt Việt Nam thể hiện sự gắn bó và cam kết lâu dài, là cầu nối đưa hình ảnh môn thể thao đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Mỗi lần được tham dự sự kiện của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, tôi cảm nhận rõ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào và hệ thống thi đấu trong nước. Không chỉ là những cuộc tranh tài hấp dẫn, các giải đấu Tennis góp phần lan tỏa lối sống năng động, tinh thần bền bỉ và khát vọng chinh phục đến cộng đồng”, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho hay.

Giải đấu quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp đến từ 8 đơn vị trên cả nước, tranh tài ở 5 nội dung gồm: Đơn Nam, Đơn Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ và Đôi Nam - Nữ, diễn ra từ 15-21/6.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng, đây là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống VTF Pro Tour, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo cơ hội cọ xát và tích lũy điểm số cho các vận động viên đỉnh cao trong nước.

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Các trận đấu vòng chính diễn ra ngay sau lễ khai mạc.

Ngoài việc đánh dấu sự cạnh tranh giữa những gương mặt xuất sắc của làng quần vợt Việt Nam, VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026 đánh dấu sự trở lại của giải đấu quần vợt vô địch quốc gia được tổ chức tại Cụm sân Quần vợt đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế thuộc đại đô thị Waterpoint kể từ sau năm 2023.

Gần đây, quần vợt Việt Nam phát triển mạnh cả về phong trào lẫn thành tích chuyên nghiệp. Việc các giải đấu quốc gia được tổ chức tại những địa điểm mới, có điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn và không gian tổ chức hiện đại như đại đô thị Waterpoint góp phần tạo thêm sức hút cho môn thể thao này, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới cho vận động viên, người hâm mộ và cộng đồng địa phương.

Các trận đấu vòng chính diễn ra ngay sau lễ khai mạc, mang đến tuần tranh tài sôi động với nhiều màn so tài chất lượng, nơi những tay vợt hàng đầu cả nước sẽ cạnh tranh quyết liệt cho các danh hiệu vô địch.

Trạch Dương
#Giải quần vợt quốc gia #VTF Pro Tour 200 #Sự kiện thể thao Waterpoint #Hội nhập thể thao chuyên nghiệp #Phát triển phong trào quần vợt Việt Nam

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