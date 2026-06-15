Từ nhân viên ngân hàng đến 'người viết giấc mơ' cho Cape Verde ở World Cup

TPO - Một tin nhắn bị bỏ quên trên LinkedIn, một công việc văn phòng không mang lại niềm vui và một quyết định không tưởng đã đưa nhân viên ngân hàng Roberto Lopes tới sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Roberto Lopes bên vợ Leah và con trai Diego sau khi Shamrock Rovers đánh bại Cork City để giành chức vô địch Cúp Quốc gia Ireland (FAI Cup).

Câu chuyện của trung vệ 33 tuổi cũng là biểu tượng cho hành trình phi thường của Cape Verde, quốc gia nhỏ bé lần đầu góp mặt ở World Cup.

Khi đội tuyển Cape Verde bước ra sân trong trận đấu lịch sử gặp Tây Ban Nha tại World Cup 2026, Roberto Lopes có lẽ sẽ nhớ lại những ngày tháng mà bản thân chưa từng dám mơ đến khoảnh khắc ấy.

Tin nhắn thay đổi cuộc đời

Mười năm trước, Lopes không phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Anh là một chuyên viên tư vấn thế chấp mới vào nghề tại Dublin (Ireland), đồng thời thi đấu bán chuyên cho Bohemians FC tại giải vô địch Ireland.

Bóng đá khi ấy vẫn chỉ là niềm đam mê song hành với cuộc sống thường nhật. “Tôi không hề thích công việc đó”, Lopes chia sẻ khi nhìn lại quãng thời gian làm việc văn phòng.

Nhưng mọi thứ thay đổi vào năm 2017 khi Shamrock Rovers, một thế lực của bóng đá Ireland, trao cho anh cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp toàn thời gian.

Lopes quyết định từ bỏ sự ổn định nơi công sở để theo đuổi giấc mơ sân cỏ. Đó là quyết định mở ra một hành trình mà chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi.

Năm 2019, HLV Rui Aguas của Cape Verde phát hiện cha của Lopes có nguồn gốc từ quốc đảo nằm giữa Đại Tây Dương ngoài khơi Tây Phi. Ông chủ động liên hệ với cầu thủ người Ireland thông qua mạng xã hội LinkedIn để mời anh khoác áo đội tuyển Quốc gia.

Roberto Lopes (trái) ăn mừng cùng đồng đội Deroy Duarte sau khi Cape Verde giành quyền tham dự World Cup 2026

Điều trớ trêu là Lopes ban đầu cho rằng đó chỉ là thư rác. “Tôi nghĩ đó là tin nhắn không đáng tin nên bỏ qua", anh kể.

Chín tháng sau, HLV Rui Aguas tiếp tục gửi lời nhắn. Lần này, Lopes mới chú ý và đọc nội dung.

“Ông ấy nói đội tuyển Cape Verde đang tìm kiếm những cầu thủ mới và muốn biết tôi có hứng thú hay không. Tôi thực sự phấn khích. Câu trả lời của tôi là chắc chắn có".

Từ một tin nhắn tưởng như vô tình ấy, Lopes bắt đầu hành trình trong màu áo đội tuyển Cape Verde vào tháng 10/2019 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng.

Những tháng gần đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của trung vệ 33 tuổi. Chỉ vài ngày sau khi cùng Cape Verde giành vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử, Lopes và vợ Leah đón con trai đầu lòng Diego chào đời.

“Từ nhỏ, mọi cầu thủ đều mơ được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Với tôi, không có sân khấu nào lớn hơn World Cup", Lopes nói. "Được đại diện cho gia đình mình, mang họ của gia đình xuất hiện tại một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới là điều vô cùng tự hào".

Giấc mơ World Cup thành hiện thực

Tại World Cup 2026, Cape Verde nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Dù bị đánh giá thấp nhất bảng, sự hiện diện của họ đã là một kỳ tích.

Đối với người dân Cape Verde, việc góp mặt tại World Cup có ý nghĩa vượt xa khuôn khổ bóng đá. Quốc đảo với khoảng 525.000 dân này từng đứng thứ 182 trên bảng xếp hạng FIFA. Khi đó, giấc mơ World Cup gần như không tồn tại.

Cựu tuyển thủ Jair, thành viên đội tuyển Cape Verde vô địch Cúp Amilcar Cabral năm 2000 (giải bóng đá dành cho các quốc gia Tây Phi), nhớ lại: “Tôi thường nói mình đến từ Cape Verde và mọi người sẽ hỏi: Cape Verde là ở đâu?". Ngày ấy, các tuyển thủ thậm chí phải tự bỏ tiền túi mua vé máy bay để về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Anselmo “Jair” Ribeiro nhận huy chương sau khi góp công giúp đội tuyển Cape Verde giành Cúp Amilcar Cabral năm 2000.

Hiện nay, Cape Verde đã vươn lên vị trí thứ 67 thế giới, bốn lần góp mặt tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) và trở thành một trong những quốc gia có dân số nhỏ nhất từng tham dự World Cup. Nhiều người dân còn cho rằng đây là sự kiện quan trọng nhất kể từ khi đất nước giành độc lập vào năm 1975.

Điều đáng kinh ngạc là Liên đoàn Bóng đá Cape Verde chỉ có vỏn vẹn bảy nhân viên làm việc toàn thời gian. Vé các trận đấu quốc tế trên sân nhà vẫn được bán ở các tiệm bánh hoặc trạm xăng.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt nhiều năm", Jair xúc động nói. “Mỗi lần nghĩ về điều đó, tôi lại nghẹn ngào khi nhớ tới ông bà mình. Họ không còn ở đây để chứng kiến thời khắc lịch sử này.”

Sức mạnh của niềm tin

Tại khu Dorchester thuộc thành phố Boston (Mỹ), nơi có cộng đồng người Cape Verde lớn nhất nước Mỹ, bầu không khí World Cup đang lan tỏa mạnh mẽ.

Trong tiệm cắt tóc của Antonio Alves, hình ảnh “Blue Sharks”, biệt danh của đội tuyển Cape Verde, xuất hiện khắp nơi.

Alves từng có mặt trên khán đài sân vận động quốc gia ở thủ đô Praia khi đội tuyển đánh bại Eswatini để giành vé tới World Cup. “Cả thế giới đều nói điều đó là không thể. Họ nói Cape Verde không có cơ hội. Nhưng giờ chúng tôi đang ở đây", Alves nói.

Ông và vợ thậm chí còn hỗ trợ kinh phí mua vé cho trẻ em tại Cape Verde đến sân theo dõi đội tuyển thi đấu: “Mọi đứa trẻ ở Cape Verde đều mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Bạn đến bất kỳ hòn đảo nào cũng thấy trẻ em chơi bóng khắp nơi, nhiều em còn đi chân trần. Điều duy nhất chúng muốn là được đá bóng".

Cape Verde hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên kể từ Ghana năm 2006 vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Để theo dõi trận đấu lịch sử gặp Tây Ban Nha, Alves sẽ di chuyển hơn 1.600 km từ Boston đến Atlanta. Trong khi đó, chiếc màn hình lớn tại tiệm cắt tóc của ông sẽ phát trực tiếp trận đấu để cộng đồng người Cape Verde cùng theo dõi.

“Đó chính là sức mạnh của thể thao", Alves nói. “Có những người vốn chẳng xem bóng đá nhưng vẫn đến hỏi khi nào đội tuyển thi đấu, họ có thể xem ở đâu và có thể đến đây cùng mọi người hay không. Thể thao có khả năng kết nối con người theo cách đặc biệt nhất".

Và cũng giống như hành trình của Roberto Lopes, từ một nhân viên ngân hàng bình thường tại Dublin trở thành tuyển thủ World Cup, câu chuyện của Cape Verde là minh chứng rằng trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, đôi khi những điều tưởng như không thể lại trở thành hiện thực.

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