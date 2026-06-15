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Ông Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam: Có Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc...

Vĩnh Xuân

TPO - Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) có tên trong danh sách 28 tuyển thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

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Nguyễn Xuân Son được chờ đợi sẽ lấy lại phong độ trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.

Quân số đội tuyển Việt Nam tập trung gồm 28 cầu thủ, ngoài các gương mặt kể trên còn gồm đầy đủ những cầu thủ trụ cột ở cả 3 tuyến như Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức...HLV Kim Sang-sik cũng không quên trao cơ hội cho các gương mặt trẻ ở đội U23 Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nhật Minh, Trung Kiên.

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) bên cạnh Nguyễn Xuân Son là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Hàng tấn công đội tuyển Việt Nam như vậy trở nên dồi dào nhân sự, thêm nhiều lựa chọn cho ông Kim Sang-sik.

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Nguyễn Tài Lộc vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch, sở hữu chân trái điêu luyện, có khả năng chơi cả ở biên và trung phong. Tiền đạo gốc Brazil được chờ đợi sẽ khiến hàng công tuyển Việt Nam giàu đột biến hơn.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 22/6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7- 14/7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ về nước và có trận giao hữu với Myanmar tại Thái Nguyên ngày 18/7. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận đấu với Timor Leste ngày 24/7.

Vĩnh Xuân
#Đội tuyển Việt Nam #ASEAN Cup 2026 #Nguyễn Tài Lộc #Nguyễn Xuân Son #Kim Sang-sik #Đoàn Văn Hậu

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