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Argentina: Khi gánh nặng tuổi tác đè lên vai Messi...

Vĩnh Xuân

TPO - Với Argentina, vai trò của Lionel Messi không chỉ thể hiện qua các bàn thắng hay đường kiến tạo. Anh chính là nguồn cảm hứng đem lại chiếc cúp vàng danh giá ở Qatar năm 2022. Nhưng đã 4 năm trôi qua kể từ giải đấu nói trên, Messi giờ đã 38 tuổi...

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Lionel Messi là niềm cảm hứng của Argentina ở mọi giải đấu anh tham dự

Đấy là độ tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp cầu thủ. Đôi chân Messi đã không còn nhanh như trước, những pha bứt tốc khuấy đảo mọi hàng thủ thưa dần. Thể lực không cho phép anh chơi với phong độ cao nhất trong cả trận đấu...

Với một thế hệ CĐV bóng đá thế giới, được xem Messi chơi bóng khi đỉnh cao là một may mắn. Họ chờ xem các trận đấu của Barca và Argentina chỉ để chiêm ngưỡng những tình huống xử lý đậm chất kỹ thuật và ma quái của Messi.

Argentina sở hữu dàn ngôi sao thượng thặng, nhưng Messi khiến tất cả phải lu mờ. Giá trị của Messi không chỉ ở các bàn thắng hay tình huống kiến tạo, anh chính là niềm cảm hứng lớn để đội bóng Nam Mỹ giành cúp vàng trên đất Qatar.

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Nhưng đấy cũng chính là vấn đề với Argentina hiện nay khi so với 4 năm trước, Messi đã 38 tuổi. Hàng tấn công Argentina vẫn còn những cái tên khác, như Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Vẫn còn những cái tên như Otamendi, Mac Allister hay Medina...Nhưng chỉ riêng Messi đã mang tầm vóc cả đội bóng.

Sẽ là bài toán khó với HLV Scaloni để cân bằng giữa việc phát huy vai trò thủ lĩnh của Messi khi anh đã bên kia sườn dốc, với việc phát huy năng lực của cả tập thể. Algeria là phép thử đầu tiên Argentina cần vượt qua.

Dù bị đặt ở "kèo dưới", Algeria không có vẻ gì chấp nhận phận "lót đường" ở bảng J, đặc biệt khi cơ hội giành vé vào vòng sau đã tăng lên cùng với việc FIFA nâng số đội tham dự lên 48.

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Algeria đã ghi 24 bàn trong 10 trận ở Vòng loại khu vực châu Phi và vừa trải qua chuỗi 6 trận bất bại trên sân khách. Một mình Mohammed Amoura đã có 10 bàn thắng sau 10 trận.

Tất cả đều chờ đợi một chiến thắng của Argentina, mở đầu cho hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup. Đây gần như là giải đấu cuối cùng thế giới bóng đá còn được chiêm ngưỡng những Messi hay Ronaldo chơi bóng. Chỉ riêng điều đó đã khiến trận đấu giữa Argentina và Algeria đã rất xứng đáng được chờ đợi.

(HLV Hoàng Văn Phúc)

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #Lionel Messi #Argentina #Algeria #bảng J World Cup 2026

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