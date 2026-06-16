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Thể thao

Biến động tại World Cup 2026: Tunisia sa thải HLV chỉ sau trận ra quân

Đặng Lai

TPO - Sau thất bại thảm hại 1-5 trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn bảng F World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) đã đưa ra quyết định quyết liệt khi chính thức sa thải HLV trưởng Sabri Lamouchi.

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Quyết định này đánh dấu một trong những vụ sa thải HLV nhanh nhất lịch sử các kỳ World Cup. Lamouchi được bổ nhiệm vào tháng 1 năm nay với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2028, song ông chỉ mới tại vị được vỏn vẹn 6 tháng.

Theo các nguồn tin nội bộ, nguyên nhân khiến cựu danh thủ Pháp bị sa thải không chỉ dừng lại ở kết quả tệ hại trên sân cỏ, mà còn xuất phát từ những bất ổn nghiêm trọng trong phòng thay đồ cũng như mối quan hệ rạn nứt giữa ông với cầu thủ và quan chức cấp cao FTF.

Chiến lược gia người Pháp đã trở thành người đầu tiên bị mất việc tại World Cup 2026 và ông cầm quân chỉ đúng 1 trận đấu. Để nhanh chóng cứu vãn tình hình, FTF đã lập tức đạt được thỏa thuận bổ nhiệm một chiến lược gia đồng hương Pháp của Lamouchi là ông Herve Renard.

Nhà cầm quân 57 tuổi này không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ quốc tế. Ông từng tạo nên cơn địa chấn tại World Cup 2022 khi dẫn dắt ĐT Saudi Arabia đánh bại nhà đương kim vô địch Argentina ở trận ra quân.

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HLV Renard sẽ dẫn dắt Tunisia từ trận thứ 2 ở World Cup 2026

Trước đó, Herve Renard cũng đi vào lịch sử bóng đá châu Phi khi là HLV đầu tiên lên ngôi vô địch Cúp châu Phi (AFCON) với hai đội tuyển quốc gia khác nhau là Zambia (2012) và Bờ Biển Ngà (2015). Cách đây hơn 2 thập kỷ, ông từng làm việc tại Việt Nam, cầm sa bàn của CLB Nam Định.

Theo kế hoạch, HLV Renard sẽ bay tới Mexico ngay trong tuần này để tiếp quản chiếc ghế nóng và trực tiếp chỉ đạo buổi tập đầu tiên cùng các học trò mới. Một điểm tựa lớn cho ông ở ban huấn luyện mới là cựu tuyển thủ quốc gia Wahbi Khazri, người từng làm trợ lý cho Lamouchi, sẽ tiếp tục ở lại để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.

Tunisia đang đứng cuối bảng F và đối mặt nguy cơ lớn bị loại sớm. Nhiệm vụ tối thượng của tân thuyền trưởng Renard là phải vực dậy tinh thần rệu rã của các cầu thủ trước hai trận đấu sinh tử còn lại gặp Nhật Bản vào thứ Bảy tới và đối đầu Hà Lan vào ngày 25/6. Người hâm mộ đang kỳ vọng cái duyên của Renard sẽ giúp đội nhà lật ngược thế cờ.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #Tunisia #Herve Renard #Sabri Lamouchi #bóng đá quốc tế #tin tức World Cup 2026 #kết quả World Cup 2026 #châu Phi

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