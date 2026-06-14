Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

FIFA ra thông báo mới về trọng tài bị Mỹ trục xuất trước World Cup

Hương Ly

TPO - Trọng tài Omar Artan sẽ được FIFA chi trả 100% tiền lương dù không làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

5mtrklr7aeya4i4v6v6jlsfnqy.jpg

Theo BBC, FIFA hứa thanh toán đầy đủ tiền lương đã cam kết, khi điền tên Omar Artan vào danh sách trọng tài tại World Cup 2026. Các trọng tài sẽ được FIFA chi trả khoản tiền cơ bản (đảm bảo để nhận việc), sau đó tùy thuộc vào số trận làm nhiệm vụ sẽ có nhận thêm khoản tiền khác từ FIFA.

Trọng tài Artan bị chủ nhà Mỹ chặn lại ngay sau khi bay đến Miami. "Ông vua áo đen" người Somalia bị hải quan Mỹ giữ 11 tiếng để thẩm vấn. Sau cùng, Mỹ kết luận trọng tài Artan có liên quan đến một tổ chức khủng bố, do đó không đủ điều kiện nhập cảnh dù nắm trong tay thị thực hợp lệ và giấy triệu tập làm nhiệm vụ World Cup 2026 từ FIFA.

Sự cố của trọng tài Artan được cả làng túc cầu quan tâm trong một tuần qua. FIFA tiếc cho Artan khi đây là trọng tài có chuyên môn tốt nhất châu Phi hiện tại. Artan sẽ đi vào lịch sử với tư cách là trọng tài người Somalia đầu tiên cầm còi tại World Cup 2026. Đại diện FIFA nỗ lực trao đổi cùng nhà chức trách Mỹ nhưng chỉ nhận lại một thông điệp ngắn gọn: "Không có điều chỉnh nào về quyết định trục xuất trọng tài Artan".

Trọng tài Artan trở về nước như người hùng dân tộc, được Chính phủ Somalia cử người đến tận phòng VIP sân bay để đón và tri ân. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu trao đổi cùng Liên đoàn Bóng đá châu Phi và nhắc đến sự cố của trọng tài Artan.

Chủ tịch Aleksander Ceferi của UEFA xác nhận trọng tài Artan được mời cầm còi cho trận Siêu cúp châu Âu 2026 giữa PSG và Aston Villa. "Ông vua áo đen" người Somalia sẽ đi vào lịch sử khi là trọng tài châu Phi đầu tiên được cầm còi ở trận đấu quan trọng bậc nhất của UEFA.

Hương Ly
#FIFA #trọng tài #Omar Artan #World Cup 2026 #Mỹ trục xuất #bóng đá #trọng tài artan #trọng tài bị mỹ trục xuất #tin world cup 2026 #nhận định world cup 2026 #lịch world cup 2026 #trận đấu world cup 2026 #kết quả world cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe