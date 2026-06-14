FIFA ra thông báo mới về trọng tài bị Mỹ trục xuất trước World Cup

Theo BBC, FIFA hứa thanh toán đầy đủ tiền lương đã cam kết, khi điền tên Omar Artan vào danh sách trọng tài tại World Cup 2026. Các trọng tài sẽ được FIFA chi trả khoản tiền cơ bản (đảm bảo để nhận việc), sau đó tùy thuộc vào số trận làm nhiệm vụ sẽ có nhận thêm khoản tiền khác từ FIFA.

Trọng tài Artan bị chủ nhà Mỹ chặn lại ngay sau khi bay đến Miami. "Ông vua áo đen" người Somalia bị hải quan Mỹ giữ 11 tiếng để thẩm vấn. Sau cùng, Mỹ kết luận trọng tài Artan có liên quan đến một tổ chức khủng bố, do đó không đủ điều kiện nhập cảnh dù nắm trong tay thị thực hợp lệ và giấy triệu tập làm nhiệm vụ World Cup 2026 từ FIFA.

Sự cố của trọng tài Artan được cả làng túc cầu quan tâm trong một tuần qua. FIFA tiếc cho Artan khi đây là trọng tài có chuyên môn tốt nhất châu Phi hiện tại. Artan sẽ đi vào lịch sử với tư cách là trọng tài người Somalia đầu tiên cầm còi tại World Cup 2026. Đại diện FIFA nỗ lực trao đổi cùng nhà chức trách Mỹ nhưng chỉ nhận lại một thông điệp ngắn gọn: "Không có điều chỉnh nào về quyết định trục xuất trọng tài Artan".

Trọng tài Artan trở về nước như người hùng dân tộc, được Chính phủ Somalia cử người đến tận phòng VIP sân bay để đón và tri ân. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu trao đổi cùng Liên đoàn Bóng đá châu Phi và nhắc đến sự cố của trọng tài Artan.

Chủ tịch Aleksander Ceferi của UEFA xác nhận trọng tài Artan được mời cầm còi cho trận Siêu cúp châu Âu 2026 giữa PSG và Aston Villa. "Ông vua áo đen" người Somalia sẽ đi vào lịch sử khi là trọng tài châu Phi đầu tiên được cầm còi ở trận đấu quan trọng bậc nhất của UEFA.