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Thể thao

Nhiều gương mặt trẻ tỏa sáng tại Giải vô địch các nhóm tuổi Roller Sports quốc gia 2026

Trọng Đạt

Ngày 14/6, khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi tại Đồng Tháp, Giải vô địch các nhóm tuổi Roller Sports quốc gia 2026 ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn của các địa phương, đồng thời chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ triển vọng, hứa hẹn trở thành lực lượng kế cận của Roller Sports Việt Nam trong những năm tới.

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Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức. Đây là một trong những giải thể thao thành tích cao quan trọng của hệ thống thi đấu quốc gia, đồng thời là sân chơi lớn dành cho các vận động viên trẻ trên cả nước.

Năm nay, giải quy tụ 197 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 46 nội dung gồm 28 nội dung tốc độ, 14 nội dung nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván. Các vận động viên tham dự có độ tuổi từ 6 tuổi trở lên, đại diện cho thế hệ kế cận của Roller Sports Việt Nam.

Trong hai ngày thi đấu, các vận động viên đã mang đến nhiều màn trình diễn hấp dẫn với những cuộc cạnh tranh quyết liệt, thể hiện kỹ thuật, tốc độ, sự dẻo dai và bản lĩnh thi đấu. Nhiều nội dung diễn ra kịch tính đến những lượt tranh tài cuối cùng, tạo nên bầu không khí sôi động và thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các bộ huy chương cho 43 nội dung thi đấu ở các nhóm tuổi.

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Theo ông Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng Ban Phát triển phong trào Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, chất lượng chuyên môn của giải năm nay tiếp tục được nâng cao khi khoảng cách trình độ giữa các đơn vị ngày càng được thu hẹp.

“Không còn tình trạng một địa phương chiếm ưu thế tuyệt đối ở tất cả các nội dung. TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vị thế của những đơn vị mạnh với lực lượng vận động viên đồng đều và khả năng cạnh tranh huy chương ở nhiều nội dung. Bên cạnh đó, các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh và Đồng Nai cũng đã xuất hiện nhiều vận động viên có trình độ tốt, đủ sức cạnh tranh huy chương vàng với các đơn vị hàng đầu”, ông Mạnh cho biết.

Ông cũng đánh giá việc đưa thêm các nội dung mới như Skateboarding và tiếp sức 3.000m vào chương trình thi đấu thể hiện định hướng đổi mới của Liên đoàn trong việc mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và chuẩn bị nguồn lực cho các giải đấu quốc gia, quốc tế trong tương lai.

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Trong khi đó, ông Tian Jun, Tổng trọng tài quốc tế môn Trượt ván, đánh giá cao tiềm năng của các vận động viên trẻ Việt Nam. Theo ông, nhiều vận động viên sở hữu kỹ thuật tốt, tư duy thi đấu hiện đại và còn nhiều dư địa phát triển. Việc duy trì thường xuyên các giải đấu quốc gia sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tạo nền tảng để Roller Sports Việt Nam hướng tới các sân chơi châu lục và thế giới.

Năm 2026 cũng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi Roller Sports lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Vì vậy, giải vô địch các nhóm tuổi năm nay không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là dịp để các địa phương rà soát lực lượng, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo trẻ và chuẩn bị nguồn vận động viên cho sự kiện thể thao lớn nhất cả nước diễn ra vào cuối năm.

Trọng Đạt
#Roller Sports #Giải vô địch #Trẻ triển vọng #Đồng Tháp #Thể thao quốc gia #Vận động viên trẻ #Chuyên môn

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