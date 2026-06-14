Công an TPHCM đoạt cúp Quốc gia

Trọng tài Taqi nổi hồi còi mãn cuộc. CATPHCM kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1, giành danh hiệu cực kỳ quan trọng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cho sự biết mình biết ta của đội bóng phía Nam.
90'+3: Ngọc Long một mình một bóng đối mặt Văn Lâm. Bên trong đồng đội đang chờ đường chuyền của anh để kết liễu đối thủ. Nhưng anh lại sút luôn, bóng đi ra ngoài trong sự phẫn nộ của cầu thủ CATPHCM.
86': Ninh Bình liên tục dồn bóng xuống cánh, nhưng CATPHCM vẫn đứng vững.
82': Khoa Ngô thể hiện khả năng xử lý bóng vượt trội với pha đi bóng, vượt qua 2 hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm căng. Bóng đi hiểm nhưng may mắn cho Ninh Bình khi Văn Lâm đã cản bóng.
80': Quang Nho nỗ lực giành bóng rồi chuyền cho Quốc Việt. Tiền đạo của đội chủ nhà xoay người và dứt điểm rất chính xác. Nhưng bóng vẫn chưa đủ hiểm để tạo ra khó khăn cho Lê Giang.
74': Geovane nhảy chân sáo dứt điểm cực kỳ lạnh lùng. Bóng đập cột dọc lăn vào lưới. 1-2 cho chủ nhà và thời gian tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.
71': Gustavo bay người đánh đầu đưa bóng đập cột dọc bật ra. Sau đó anh áp sát buộc Mạnh Cường phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho chủ nhà được hưởng penalty.
61': Quốc Việt đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tạt vào như đặt để Hoàng Đức dứt điểm cận thành. Một lần nữa, anh đưa bóng đi vào chính giữa khung thành, không hạ được Lê Giang.
58': Các pha lên bóng của Ninh Bình vẫn rất khó khăn. Họ chủ yếu dựa vào khả năng đi bóng tìm khoảng trống của Friday hay Quốc Việt.
56': Geovane đón đường bóng từ biên phải, xử lý rất gọn rồi tung ra cú vuốt bóng cực căng. Tiếc rằng bóng lại bay cao hơn xà ngang đôi chút.
52': Trong tình huống Gustavo dứt điểm, anh dường như đã bị tác động từ phía sau. Trọng tà Taqi tham khảo VAR và quyết định là không có penalty cho Ninh Bình FC
50': Trong pha phối hợp ăn ý hiếm hoi giữa Friday và Gustavo, Gustavo đã băng xuống dứt điểm cận thành. Thủ môn Lê Giang vẫn xuất sắc.
46': Ninh Bình FC đang tỏ ra khẩn trương, nhưng họ chưa thể xử lý tốt các tình huống cơ bản.
45': Trọng tài Taqi đã thổi còi kết thúc hiệp 1, một hiệp đấu thành công của CATPHCM và thất vọng của Ninh Bình FC khi đội chơi bùng nổ hơn, ép sân hơn lại đang bị dẫn 0-2.
40': Ninh Bình vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Patrik Lê Giang. Nhiều tình huống cầu thủ của họ thậm chí còn bị tâm lý, khống chế bóng hỏng dù không gặp áp lực.
33': Tỷ số được nhân đôi với pha đi bóng qua người thủ môn và đưa bóng vào lưới trống của Lee Williams. Ninh Bình đã phải trả giá vì dâng đội hình lên quá cao, để mất bóng ở giữa sân và bị trừng phạt.
26': CATPHCM đang khiến đội chủ nhà gặp khó. Các tình huống lên bóng dễ dàng của Ninh Bình như hồi đầu trận đã không còn xuất hiện.
21': Sau bàn thua bất ngờ, Ninh Bình đang tăng tốc với các pha tấn công liên tục bên 2 cánh, nhưng sẽ không dễ dàng cho họ bởi CATPHCM đang đổ quân dày đặc bên phần sân nhà.
16': Trong thế trận áp đảo hoàn toàn, Ninh Bình lại bất ngờ thủng lưới trước. Công an TPHCM đã triển khai rất tốt bài đánh bóng chết để ghi bàn khi Raphael Utzig băng vào, đánh đầu cận thành tung lưới Ninh Bình FC.
8': Bóng được dồn xuống đáy biên trái, sau đó trả ngược cho Hoàng Đức. Cú đá của tiền vệ này là khá thoải mái nhưng thủ môn Lê Giang kịp dùng chân phá bóng. Cơ hội rõ ràng thứ 2 dành cho Ninh Bình.
5': Đội chủ nhà đang tạo ra hàng loạt tình huống tấn công nguy hiểm, đáng tiếc nhất là pha bóng Bảo Toàn được đặt vào tư thế thoải mái ghi bàn. Nhưng tiền vệ này lại tỏ ra thiếu quyết đoán khiến Endrick kịp giải nguy cho CATPHCM.
Kể từ khi HLV Chu Đình Nghiêm ngồi vào chiếc ghế nóng, Ninh Bình như được "thay da đổi thịt" và thực sự trở thành một thế lực đáng gờm. Với vị HLV này trên băng ghế chỉ đạo, họ toàn thắng cả 3 trận gần nhất với những màn trình diễn chất lượng. Tại LPBank V.League 1, Ninh Bình lần lượt đánh bại Thanh Hóa 2-0 và hạ gục Hà Tĩnh 3-0.
Đặc biệt ở vòng bán kết Cúp Quốc gia vừa qua, đội chủ sân Ninh Bình đã thi đấu bùng nổ và đè bẹp đối thủ mạnh Thể Công với tỷ số 4-1. Cần nhớ rằng, trước khi HLV họ Chu cập bến, Ninh Bình chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên trong suốt 17 trận.
Điểm rơi phong độ hoàn hảo cùng đội hình không sứt mẻ đang tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho đội bóng áo đỏ. Hơn nữa, nếu giành chức vô địch, Ninh Bình sẽ chính thức nắm trong tay tấm vé tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa tới.
Tuy nhiên, thử thách mang tên CA TP.HCM cũng mang theo tham vọng không hề nhỏ. Dù trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện khi HLV Lê Huỳnh Đức rời đi, trợ lý Phùng Thanh Phương đã nhanh chóng ổn định nội bộ và chèo lái đội bóng thi đấu cực kỳ ấn tượng. Bằng chứng rõ nét nhất là chiến thắng vang dội 4-2 ngay trên "chảo lửa" Thiên Trường của một Nam Định được đánh giá cao hơn hẳn ở vòng bán kết.
Nhìn chung, trận chung kết hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính với thế trận đôi công hấp dẫn. Dù CA TPHCM đang cho thấy sự lì lợm và quyết tâm cao độ, nhưng Ninh Bình vẫn là những người được đánh giá nhỉnh hơn. Với dàn sao chất lượng, sự già dơ của vị thuyền trưởng tài ba cùng điểm tựa sân nhà, chiếc cúp vô địch nhiều khả năng sẽ ở lại với mảnh đất cố đô Hoa Lư.
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