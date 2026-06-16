Trực tiếp Iran 1-1 New Zealand (H2): Hai đội tuyển tiếp tục tìm kiếm chiến thắng

TPO - Iran và New Zealand đã cống hiến những phút thi đấu đầy hấp dẫn và sôi động. Cả 2 tạm hài lòng với những gì đã thể hiện trên sân.

foul Hết hiệp 1, một hiệp đấu cống hiến của 2 đội New Zealand vươn lên dẫn bàn nhưng Iran đã đáp trả bằng hàng loạt cơ hội và bàn gỡ hòa phút 33. Trận đấu diễn ra rất cân bằng, phản ánh đúng năng lực và quyết tâm của 2 bên. report Mành lưới New Zealand rung lên 45'+5: Từ cú đá phạt của Taremi, Nemati băng xuống đánh đầu hiểm hóc nhưng tiếc rằng anh đã việt vị khá rõ. Tỷ số vẫn là 1-1. report Cơ hội lớn cho New Zealand 41': Cacace bị phạm lỗi ngay trước vòng 16m50. Đội bóng áo đen có cơ hội tốt như cố định. Chris Wood quyết định dứt điểm ngay nhưng bóng vừa đi nhẹ vừa đi không hiểm. report Trận đấu ở thế giằng co 39': Sau khi nhận bàn thua, New Zealand hiểu rằng họ không thể dâng cao đội hình như trước. Đó là lý do đội bóng này chơi cẩn trọng hơn, cầm bóng chắc hơn. goal VÀO, 1-1 cho Iran 33': Như New Zealand, Iran cũng ghi bàn từ một pha đánh trung lộ. Sau khi Ghoddos dứt điểm không thành, bóng bật ra và Ramin Rezaeian ập vào, vảy bóng rất khéo đánh bại thủ môn đối phương. report New Zealand đáp lễ 30': Từ cánh trái, Cacace tung ra cú đá nhanh như cắt. Bóng đi căng song không hiểm. report New Zealand thoát thua 28': Taremi áp sát thủ môn New Zealand khiến anh này phát bóng không chuẩn xác. Từ phía xa, một cầu thủ áo trắng lấy bóng và sút ngay. Tiếc rằng bóng đi ra ngoài. report Cột dọc từ chối bàn thắng của Iran 22': Taremi đi bóng một mạch từ giữa sân đến rìa vòng cấm. Anh mạnh mẽ tung ra cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn New Zealand. Rất tiếc khi cột dọc đã từ chối bàn thắng cho Iran. report Không được 15': Đồng đội nỗ lực đưa bóng vào trong, bóng đến chân Chris Wood và anh có thể xoay người dứt điểm. Tuy nhiên pha xoay trở của tiền đạo 35 tuổi là chậm, tạo điều kiện cho Iran cản phá. report New Zealand vẫn ép sân 12': Sau khi mở điểm, New Zealand đang chơi hưng phấn. Họ tạo ra nhiều tình huống hãm thành khiến Iran chật vật. goal VÀO, New Zealand ghi bàn 7': Chris Wood làm tường rồi ban bật với đồng đội để Elijah Henry tung ra cú đá cực căng từ cự ly gần. Hàng thủ Iran gần như không kịp phản ứng ở tình huống này. report Iran đang kiểm soát thế trận 5': Những phút đầu, Iran đã dồn đội hình lên ép đối thủ. Các pha bóng được họ thực hiện rất nhanh, thiên về 2 cánh. Tuy nhiên sự chính xác vẫn chưa cao. foul Trận đấu bắt đầu 1': New Zealand là đội giao bóng trước report Hai đội đang tiến hành nghi thức chào cờ hát quốc ca report Các CĐV ít ỏi của Iran trên sân Dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có nhiều nhóm CĐV Iran đến sân cổ vũ cho đội nhà. Họ mang theo cờ đứng từng góc nhỏ ở sân Inglewood. Một số CĐV mang theo những lá cờ không phù hợp đã bị ban tổ chức tịch thu. report Cả 2 đang sống nhờ những lão tướng trên hàng công Mehdi Taremi bên phía Iran và Chris Wood của New Zealand gần như là ngôi sao duy nhất trong đội hình 2 đội tuyển. Cả hai chân sút này đều có điểm chung là ngoài 30, cao to tì đè tốt và chớp cơ hội sắc bén. Họ cũng đã và đang chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu. Taremi từng khoác áo Inter trong khi Wood đang chơi cho Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh. report Đội hình ra sân của 2 đội report Thứ hạng chênh lệch tới 65 bậc Vị trí của Iran trên BXH FIFA là 20, còn New Zealand là 85. Đây cũng là đội có thứ hạng thấp nhất ở World Cup 2026. Cách biệt 65 bậc là lớn hơn cả cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde. Tuy nhiên, diễn biến trên sân hứa hẹn sẽ không chênh lệch nhiều đến thế. report Iran đang lấn lướt New Zealand Trong lịch sử, Iran và New Zealand rất ít khi có cơ hội chạm trán nhau do khác biệt về liên đoàn khu vực (AFC và OFC). Tính đến trước trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026, hai đội mới chỉ gặp nhau tổng cộng 3 lần (chủ yếu là giao hữu và các giải đấu phụ như AFC-OFC Challenge Cup năm 2003). Thành tích là 2 lần hòa nhau và 1 chiến thắng cho Iran. ​ ​

Đây là cuộc đụng độ thu hút nhiều sự chú ý giữa một đội bóng "vất vả" nhất và đội bóng có thứ hạng FIFA thấp nhất tham dự giải đấu (hạng 85). Về mặt chuyên môn, Iran hoàn toàn xứng đáng với tấm vé đến World Cup nhờ nền tảng thể lực sung mãn và tinh thần thi đấu bền bỉ. Đội tuyển mang biệt danh "Team Melli" đã thể hiện phong độ áp đảo tại vòng loại.



Nhưng sau khi giành vé dự VCK, hành trình đến Mỹ của Iran chứa đựng vô vàn sóng gió. Do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, các cầu thủ đội tuyển này phải đối mặt với áp lực tâm lý khổng lồ ngoài sân cỏ.

Đội bóng gặp rắc rối về nhập cảnh, phải đóng quân ở quốc gia láng giềng Mexico thay vì trên đất Mỹ, và thậm chí vấp phải các rắc rối hậu cần ngay trong lúc tập luyện. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn này lại vô tình trở thành chất xúc tác, thổi bùng ngọn lửa quyết tâm và tiếp thêm động lực thi đấu cho toàn đội Iran.

Bên kia chiến tuyến, New Zealand đi trên một hành trình vòng loại dễ dàng nhưng quá trình chuẩn bị cho giải đấu của họ lại khá mờ nhạt. Ở 11 trận giao hữu gần nhất khi đối đầu với các đối thủ ngoài khu vực châu Đại Dương, họ đã phải nếm mùi thất bại tới 9 trận. New Zealand cũng thường xuyên tịt ngòi ở chuỗi trận này.

Với phong độ khiêm tốn như thế, hàng thủ New Zealand được dự báo sẽ phải làm việc cực kỳ vất vả trước sức tấn công sắc bén của đối thủ. Dựa trên tương quan lực lượng thực tế, các chuyên gia bóng đá đồng loạt đưa ra dự đoán về một chiến thắng áp đảo cho đại diện châu Á. Và kết quả thắng trong ngày ra quân không chỉ giúp Iran đập tan mọi áp lực bủa vây, mà còn là bước đệm hoàn hảo trước khi họ phải chạm trán hai đối thủ khó nhằn hơn là Ai Cập và Bỉ.