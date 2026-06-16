Trực tiếp Iran vs New Zealand (08h00 ngày 16/6): Trận cầu 6 điểm

TPO - Trước khi đọ sức với Bỉ và Ai Cập, cả Iran và New Zealand đều hiểu rằng họ đang đứng trước cơ hội khả dĩ nhất để kiếm điểm tại World Cup 2026. Trận đấu giữa 2 đội tuyển này, chẳng khác nào trận cầu 6 điểm mà ở đó, kẻ thua gần như chắc chắn sẽ bị loại.

report Cả 2 đang sống nhờ những lão tướng trên hàng công Mehdi Taremi bên phía Iran và Chris Wood của New Zealand gần như là ngôi sao duy nhất trong đội hình 2 đội tuyển. Cả hai chân sút này đều có điểm chung là ngoài 30, cao to tì đè tốt và chớp cơ hội sắc bén. Họ cũng đã và đang chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu. Taremi từng khoác áo Inter trong khi Wood đang chơi cho Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh. report Đội hình ra sân của 2 đội report Thứ hạng chênh lệch tới 65 bậc Vị trí của Iran trên BXH FIFA là 20, còn New Zealand là 85. Đây cũng là đội có thứ hạng thấp nhất ở World Cup 2026. Cách biệt 65 bậc là lớn hơn cả cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde. Tuy nhiên, diễn biến trên sân hứa hẹn sẽ không chênh lệch nhiều đến thế. report Iran đang lấn lướt New Zealand Trong lịch sử, Iran và New Zealand rất ít khi có cơ hội chạm trán nhau do khác biệt về liên đoàn khu vực (AFC và OFC). Tính đến trước trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026, hai đội mới chỉ gặp nhau tổng cộng 3 lần (chủ yếu là giao hữu và các giải đấu phụ như AFC-OFC Challenge Cup năm 2003). Thành tích là 2 lần hòa nhau và 1 chiến thắng cho Iran. ​ ​

Đây là cuộc đụng độ thu hút nhiều sự chú ý giữa một đội bóng "vất vả" nhất và đội bóng có thứ hạng FIFA thấp nhất tham dự giải đấu (hạng 85). Về mặt chuyên môn, Iran hoàn toàn xứng đáng với tấm vé đến World Cup nhờ nền tảng thể lực sung mãn và tinh thần thi đấu bền bỉ. Đội tuyển mang biệt danh "Team Melli" đã thể hiện phong độ áp đảo tại vòng loại.



Nhưng sau khi giành vé dự VCK, hành trình đến Mỹ của Iran chứa đựng vô vàn sóng gió. Do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, các cầu thủ đội tuyển này phải đối mặt với áp lực tâm lý khổng lồ ngoài sân cỏ.

Đội bóng gặp rắc rối về nhập cảnh, phải đóng quân ở quốc gia láng giềng Mexico thay vì trên đất Mỹ, và thậm chí vấp phải các rắc rối hậu cần ngay trong lúc tập luyện. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn này lại vô tình trở thành chất xúc tác, thổi bùng ngọn lửa quyết tâm và tiếp thêm động lực thi đấu cho toàn đội Iran.

Bên kia chiến tuyến, New Zealand đi trên một hành trình vòng loại dễ dàng nhưng quá trình chuẩn bị cho giải đấu của họ lại khá mờ nhạt. Ở 11 trận giao hữu gần nhất khi đối đầu với các đối thủ ngoài khu vực châu Đại Dương, họ đã phải nếm mùi thất bại tới 9 trận. New Zealand cũng thường xuyên tịt ngòi ở chuỗi trận này.

Với phong độ khiêm tốn như thế, hàng thủ New Zealand được dự báo sẽ phải làm việc cực kỳ vất vả trước sức tấn công sắc bén của đối thủ. Dựa trên tương quan lực lượng thực tế, các chuyên gia bóng đá đồng loạt đưa ra dự đoán về một chiến thắng áp đảo cho đại diện châu Á. Và kết quả thắng trong ngày ra quân không chỉ giúp Iran đập tan mọi áp lực bủa vây, mà còn là bước đệm hoàn hảo trước khi họ phải chạm trán hai đối thủ khó nhằn hơn là Ai Cập và Bỉ.