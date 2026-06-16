Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Hà Nội: Không để tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần, gửi đơn thư vượt cấp

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xã, phường chủ động tổ chức tiếp công dân, ban hành văn bản trả lời rõ ràng, dứt điểm; không để tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần, gửi đơn vượt cấp. Những trường hợp đã có chỉ đạo nhưng chậm triển khai phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Ngày 16/6, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã lắng nghe công dân trình bày ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến các vụ việc. Nội dung các kiến nghị bao gồm: giải quyết tồn tại liên quan đến quyền sử dụng đất và công trình công cộng; giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất; về việc chậm giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất… trên địa bàn các phường: Ngọc Hà, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Cửa Nam, Định Công.

725127009-1425262626310194-374845213998512654-n.jpg
Người dân nêu kiến nghị với lãnh đạo thành phố

Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của người dân, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy; đồng thời, phải có lộ trình, thời hạn giải quyết cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp xã, phường, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chính quyền cơ sở chủ động tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, ban hành văn bản trả lời rõ ràng, dứt điểm; không để tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần, gửi đơn vượt cấp. "Những trường hợp đã có chỉ đạo nhưng chậm triển khai phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan", lãnh đạo Thành phố yêu cầu.

Đối với các vụ việc phức tạp, liên quan nhiều cơ quan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ngành chủ trì phối hợp, khẩn trương rà soát, tham mưu giải pháp xử lý trên cơ sở đúng quy định pháp luật, đồng thời, đề xuất cơ chế tháo gỡ đối với những nội dung còn vướng mắc về chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, giao đất dịch vụ, tái định cư.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chỉ rõ việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân phải được thực hiện kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng, kéo dài, phát sinh khiếu kiện.

Ông Thắng cũng yêu cầu Thanh tra thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo; kịp thời tham mưu xử lý đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật...

Trần Hoàng
#Quản lý tiếp công dân và giải quyết khiếu nại #Chính sách đất đai và cấp giấy chứng nhận #Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân #Xây dựng chính quyền hai cấp và quản lý hành chính #Tiếp công dân định kỳ #Chủ tịch thành phố #Chủ tịch Hà Nội tiếp công dân #Đơn thư vượt cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe