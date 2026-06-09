Clip ghi cảnh nghi phạm phóng hỏa tiệm photocopy, khiến cha đẻ tử vong

TPO - Liên quan đến vụ cháy nhà làm cụ ông 82 tuổi tử vong ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long sáng 8/6, cơ quan công an đã tạm giữ nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn là con trai của nạn nhân. Hình ảnh từ camera tại hiện trường đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Clip ghi cảnh nghi phạm phóng hỏa tiệm photocopy do người dân cung cấp.

Nghi phạm phóng hỏa căn nhà là T.N.L (SN 1973, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long- con trai của nạn nhân tử vong trong đám cháy là ông T.N.L (SN 1944, ngụ xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long).

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, một người đi xe máy đến vị trí ngôi nhà (tiệm photocopy, bán văn phòng phẩm), dựng xe dưới lòng đường, cầm trên tay vật giống can xăng đi vào tiệm.

Sau đó người này đổ dung dịch từ can mang theo nghi là xăng vào hàng hóa trong cửa tiệm, sau đó phóng hỏa.

Khi ngọn lửa bùng lên, người trong nhà chạy ra, người đàn ông này mới từ từ ra xe máy rời đi. Trước lên xe rời đi, người này còn đứng lại chứng kiến lửa bùng phát.

Người đàn ông đi xe máy tới, xách trên tay vật nghi là can xăng rồi đi vào cửa hàng tưới lên hàng hóa. Ảnh cắt từ clip

Nghi phạm đổ dung dịch nghi là xăng vào hàng hóa sau đó châm lửa. Khi thấy lửa bùng lên nghi phạm mới ra xe máy rời đi. Ảnh cắt từ clip.

Ngọn lửa bùng lên, người trong nhà chạy ra, nghi phạm đứng lại xem rồi mới lên xe máy rời đi. Ảnh cắt từ clip.

UBND xã Bình Đại cho biết, khoảng 7h42 ngày 8/6, Công an xã nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại cửa hàng bán văn phòng phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy, ở ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Đại triển khai lực lượng và phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 11, 12, 13, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp cận hiện trường chữa cháy.

Đến khoảng 8h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các nhà dân kế bên.

Hậu quả, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nghi ông T.N.L (SN 1944), chủ nhà, do mắc bệnh tai biến nằm một chỗ trong nhà; về tài sản đang được thống kê.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt từ clip

Về nguyên nhân vụ cháy, báo cáo của UBND xã Bình Đại bước đầu xác định, xuất phát từ T.N.L (SN 1973, hiện ngụ xã Thạnh Phước, Vĩnh Long) - là con của chủ nhà. Do L. và gia đình xảy ra tranh chấp tài sản - là căn nhà và đất ở xã Thạnh Phước (Vĩnh Long), dự kiến ngày 15/6, thi hành quyết định cưỡng chế căn nhà để thi hành án dân sự.

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