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Phát hiện 'báu vật' trên đường vào rẫy

Nguyễn Ngọc

TPO - Trên đường vào rẫy, một người dân ở xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện một cá thể rùa núi vàng quý hiếm nên đã chủ động đưa về bảo vệ và tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương để cứu hộ, bảo tồn.

Ngày 16/6, ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực V hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể rùa núi vàng cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái - Vườn quốc gia Chư Mom Ray để chăm sóc, cứu hộ và bảo tồn nguồn gen quý hiếm.

Trước đó, sáng 15/6, trong lúc đi làm rẫy tại thôn Tam Rin (xã Măng Ri), anh A Tin phát hiện một cá thể rùa nằm trên tuyến đường mòn dẫn vào khu sản xuất. Lo ngại động vật này có thể gặp nguy hiểm, anh đã đưa về nhà bảo vệ an toàn và chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương.

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Anh A Tin giao nộp rùa quý hiếm cho chính quyền địa phương.
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Anh A Tin cùng chú rùa núi vàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata), thuộc Nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, có trọng lượng khoảng 1,8kg và sức khỏe ổn định.

UBND xã Măng Ri đánh giá việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm là hành động có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Địa phương đã biểu dương, khen thưởng anh A Tin cùng người dân thôn Tam Rin nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Nguyễn Ngọc
#Bảo tồn động vật hoang dã #Phát hiện rùa quý hiếm #Hành động tự nguyện bảo vệ #Chương trình cứu hộ đa dạng sinh học #Ý thức bảo vệ thiên nhiên

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