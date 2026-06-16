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Miền Bắc nắng nóng gay gắt từ cuối tuần

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ khoảng 20/6 (thứ Bảy), khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng diện rộng. Những ngày sau đó, nắng nóng mở rộng về phạm vi, gia tăng về cường độ ở miền Bắc. Miền Trung từ 20/6 cũng chuyển nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt nắng nóng từ ngày 20/6 có thể kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc.

Trước khi bước vào đợt nắng nóng lần này, mưa lớn vẫn bao trùm khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo từ chiều tối 16/6 đến ngày 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng.

Trong đêm 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa rất to trên 60mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong chiều tối và đêm các ngày 16-18/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

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Miền Bắc nắng nóng gay gắt﻿ trở lại từ ngày 20/6.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ chiều 16/6 đến ngày 18/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Trong khi đó tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ nắng nóng vẫn bao trùm với nhiệt độ cao nhất trưa 16/6 phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày 17-19/6, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên cũ tiếp tục có nắng nóng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Nhận định xa hơn, từ ngày 20/6, nắng nóng ở khu vực miền Trung cũng gia tăng về cường độ với nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ, một số khu vực nắng nóng đặc biệt gay gắt 39-40 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng #mưa dông #thời tiết #thời tiết miền Bắc #Miền Bắc nắng nóng gay gắt #thời tiết miền Trung

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