Cận cảnh 'siêu' dự án tâm linh hồ Núi Cốc vừa chấm dứt hoạt động

TPO - Dự án tâm linh hồ Núi Cốc có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, do doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư. Sau nhiều năm triển khai, tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất dừng hoạt động đối với dự án này.