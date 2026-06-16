Cận cảnh 'siêu' dự án tâm linh hồ Núi Cốc vừa chấm dứt hoạt động

TPO - Dự án tâm linh hồ Núi Cốc có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, do doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư. Sau nhiều năm triển khai, tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất dừng hoạt động đối với dự án này.
Tại cuộc họp giao ban tháng 6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đã thống nhất chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.000 tỷ đồng. Trong đó, điểm nhấn chính là dự án Chùa Tháp Phật Giáo cao 150m, được xem là lớn nhất thế giới, cùng công trình giải trí như sân golf 36 hố, khu bến thuyền, khu làng văn hóa các dân tộc...
Các dự án thuộc tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, được giao cho Doanh nghiệp Xuân Trường làm chủ đầu tư. Dự án đường nối ĐT.261 đến khu vực Đền Gàn và Dự án tuyến đường ven hồ Núi Cốc do Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Xây dựng) chủ trì nghiên cứu. Ngoài ra, Dự án Chùa Tháp Phật Giáo lớn nhất thế giới và Cổng số 1 vào khu du lịch hồ Núi Cốc do Doanh nghiệp Xuân Trường chịu trách nhiệm thực hiện.
Được biết, thời gian qua đã nhiều lần xuất hiện tin đồn tạm dừng thi công dự án. Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Dù vậy, sau nhiều năm, nhiều hạng mục thuộc dự án vẫn dở dang.