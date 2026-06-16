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TP. Huế triển khai lấy mẫu ADN 1.456 hài cốt liệt sĩ

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin 1.456 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, phục vụ giám định ADN và tìm lại tên cho các liệt sĩ.

Ngày 16/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế phối hợp với phường An Cựu tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố để giám định ADN.

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Lãnh đạo TP. Huế và các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế hiện có 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Tất cả các phần mộ này sẽ được lấy mẫu sinh phẩm, lập mã định danh và số hóa dữ liệu để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân sau nhiều năm tìm kiếm.

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Các tổ công tác thực hiện quy trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các lực lượng tham gia thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật từ khai quật, lấy mẫu, lập hồ sơ, cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản và bàn giao mẫu nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất. Sau khi lấy mẫu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang.

Theo thống kê, toàn TP. Huế hiện còn hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 36 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 17 xã, phường. Việc lấy mẫu ADN được xem là giải pháp khoa học quan trọng để từng bước trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngọc Văn
#lấy mẫu ADN #hài cốt liệt sĩ #số hóa dữ liệu #Nghĩa trang Liệt sĩ #TP Huế #xác định danh tính #dâng hương

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