Thượng tướng Trương Thiên Tô: Báo cáo viên phải là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng

TPO - Phát biểu khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu mỗi báo cáo viên không chỉ truyền đạt thông tin mà còn phải định hướng nhận thức, dẫn dắt tư tưởng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

80 báo cáo viên xuất sắc, tranh tài trên 'mặt trận không tiếng súng'

Ngày 16/6, tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026, vòng sơ khảo khu vực phía Nam.

Hội thi có 80 báo cáo viên xuất sắc đến từ 28 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh: Công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước, mở đường, định hướng nhận thức, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu khai mạc hội thi.

Đối với Quân đội, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên luôn đồng hành với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên đặt ra yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng truyền thông mới làm thay đổi sâu sắc cách tiếp nhận, xử lý và lan truyền thông tin.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, cùng với thời cơ, thuận lợi, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, chống phá, làm phai nhạt niềm tin, gây nhiễu loạn nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Từ thực tiễn đó, yêu cầu mỗi báo cáo viên phải thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng; truyền đạt thông tin phải đi đôi với định hướng nhận thức, dẫn dắt tư tưởng, giải đáp kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cơ sở. Đồng thời, phải chủ động phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Báo cáo viên giỏi phải nói đúng, nói hay, đồng thời truyền được niềm tin, khơi dậy động lực phấn đấu, tạo sự đồng thuận và lan tỏa tinh thần hành động cách mạng. Muốn vậy, mỗi báo cáo viên phải thường xuyên tự học, tự rèn, nâng cao trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, kỹ năng sư phạm, kỹ năng truyền thông hiện đại; biết kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, giữa tính Đảng, tính chiến đấu với phương pháp diễn đạt gần gũi, thuyết phục", Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.

Quang cảnh khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026, vòng sơ khảo khu vực phía Nam.

Nhiều đổi mới

Ban Tổ chức cho biết, Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và cũng là dịp để Tổng cục Chính trị đánh giá thực chất chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong toàn quân. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sắc bén, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Điểm mới của Hội thi năm nay là đổi mới đồng bộ từ tư duy tổ chức, phương thức điều hành đến hình thức triển khai. Hội thi được tổ chức sơ khảo tại hai khu vực trước khi bước vào vòng chung khảo cấp toàn quân; các vòng thi tăng cường ứng dụng công nghệ số, vận hành bằng phần mềm chuyên dụng, bảo đảm khoa học, khách quan, minh bạch. Vòng chung khảo dự kiến tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu trong toàn quân và có nội dung khán giả bình chọn.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo quán triệt nghiêm quy chế, điều hành khoa học, khách quan, công tâm, chính xác. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để báo cáo viên yên tâm dự thi, phát huy tốt nhất năng lực, trí tuệ và bản lĩnh.