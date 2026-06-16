Quân khu 5 đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% Ban CHQS cấp xã ký số trước hạn

TPO - Dù còn nhiều khó khăn về nhân lực và hạ tầng, 100% Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã của Quân khu 5 đã hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số cá nhân.

Ngày 16/6, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số (CĐS), thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính (CCHC). Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu, chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 1.160 đại biểu tại 46 điểm cầu trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác KHCN, ĐMST, CĐS và CCHC của LLVT Quân khu đã bám sát định hướng của Bộ Quốc phòng và yêu cầu thực tiễn, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Toàn Quân khu triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”; ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số và tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn.

Hiện, Quân khu đang triển khai 1 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp ngành và 15 đề tài, nhiệm vụ cấp Quân khu, trong đó có 10 đề tài mở mới trong năm 2026. Đơn vị đã tổ chức thành công hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ; nghiệm thu 4 đề tài, nhiệm vụ đều đạt loại xuất sắc và đưa 11 đề tài vào ứng dụng thực tiễn.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, có 15 cơ quan, đơn vị đăng ký bổ sung 32 đề tài cho giai đoạn 2026 - 2027. Bên cạnh đó, 20/26 cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, qua đó công nhận 306 sáng kiến cấp cơ sở phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu đã tham mưu ban hành 9 kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 cùng nhiều chỉ thị, công văn triển khai quyết liệt nhiệm vụ. Tính đến ngày 15/6/2026, tỷ lệ văn bản điện tử toàn văn cấp Quân khu đạt 100%; 14/27 đơn vị trực thuộc đạt tỷ lệ 100%. Văn bản mật điện tử cấp Quân khu đạt trên 83,48%, vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ ký số cá nhân cấp Quân khu đạt 100%.

Đặc biệt, dù còn nhiều khó khăn về nhân lực và hạ tầng, 100% Ban CHQS cấp xã đã hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số cá nhân trước ngày 30/4/2026. Đồng thời, 100% cơ quan, đơn vị đã công bố phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Quân khu cũng đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 73 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin Bộ Quốc phòng. Giai đoạn 2023 - 2025, hoàn thành số hóa 100% hồ sơ; năm 2026 tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc “tiếp nhận đến đâu, số hóa đến đó”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Hải biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như việc chuyển đổi phương thức làm việc chưa đồng đều, nhất là ở cấp tiểu đoàn, trung đoàn; tiến độ số hóa hồ sơ tồn đọng và xây dựng dữ liệu nội bộ ngành còn chậm.

Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện phương châm: “Chọn đúng, làm thật, đi nhanh, chịu trách nhiệm; đơn giản hóa quy trình, thủ tục gắn với chuyển đổi số; lấy kết quả sản phẩm làm thước đo”. Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khoa học, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể được giao cho năm 2027.