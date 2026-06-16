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Cây phượng bật gốc ở trung tâm TPHCM khiến nhiều người hốt hoảng

Nguyễn Dũng

TPO - Một cây phượng lớn bất ngờ bật gốc, ngã đổ trong công viên tại trung tâm TP.HCM khiến nhiều người dân hoảng hốt. Rất may sự cố không gây thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 16/6 tại công viên thuộc khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM (trước đây là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).

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Cây phượng bật gốc chắn ngang đường.

Thời điểm xảy ra sự cố, cây phượng có kích thước lớn bất ngờ bật gốc, đổ xuống khu vực đường dạo bên trong công viên. Nhiều cành cây và phần tán lá chắn ngang lối đi.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết thời điểm cây ngã không xuất hiện mưa lớn hay gió giật mạnh. Rất may khu vực cây đổ không có người qua lại nên sự cố không gây thương vong về người.

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Hình ảnh cây phượng lâu năm bật gốc trong công viên.

Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị quản lý công viên cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực nguy hiểm, tổ chức cắt tỉa cành nhánh và di dời cây xanh để bảo đảm an toàn cho người dân.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh TPHCM bước vào mùa mưa, thời điểm thường xuất hiện các vụ cây xanh gãy nhánh, bật gốc do ảnh hưởng của thời tiết và tình trạng bộ rễ suy yếu.

Cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc cây phượng bật gốc để có biện pháp xử lý phù hợp.

Nguyễn Dũng
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