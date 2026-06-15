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Bị tấn công giữa đường, nam sinh ở TPHCM tử vong thương tâm

Nguyễn Dũng

TPO - Hai nam sinh di chuyển bằng xe đạp điện trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông lao tới, dùng xẻng tấn công. Một nam sinh bị đánh gục, nằm bất tỉnh bên lề đường, sau đó tử vong, em còn lại chạy thoát.

Ngày 15/6, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ một nam sinh tử vong sau khi bị một người đàn ông dùng xẻng tấn công vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Xuân Thới Sơn 16, xã Xuân Thới Sơn.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Thời điểm trên, hai học sinh nam đang di chuyển bằng xe đạp điện trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông lao tới dùng xẻng tấn công.

Bị tấn công bất ngờ, một em bỏ chạy, nam sinh còn lại bị đánh gục, nằm bất tỉnh bên lề đường. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, cho biết người đàn ông liên quan đến vụ án đã bị Công an xã Xuân Thới Sơn khống chế, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Theo một số người dân địa phương, nghi phạm có biểu hiện thần kinh không ổn định. Tuy nhiên, tình trạng tâm thần và các yếu tố liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hiện danh tính nạn nhân và nghi phạm gây án chưa được cơ quan điều tra công bố. Công an đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nguyễn Dũng
#TPHCM #tấn công #học sinh #xẻng #điều tra #bạo lực #xã Xuân Thới Sơn

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