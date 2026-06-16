Cần Thơ tìm lời giải giữ chân người trẻ

TPO - Trung tâm giáo dục, đào tạo đại học lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng Cần Thơ đang đối mặt với nghịch lý bị chảy máu chất xám, khi nhiều nhân lực giỏi sau tốt nghiệp chọn rời đi thay vì ở lại. Vấn đề giữ chân người tài, lao động trẻ ở lại Cần Thơ đã được đoàn viên, thanh niên đặt ra cho lãnh đạo Thành phố.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đối thoại với thanh niên thành phố.

Nhìn thẳng "nghịch lý"

Ngày 16/6, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ với đoàn viên thanh niên, chủ đề Phát huy nguồn nhân lực trẻ, tiên phong chuyển đổi số, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển".

Tại hội nghị, anh Nguyễn Hoàng Viện - đại diện đoàn viên Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nêu thực trạng, hiện không ít sinh viên giỏi sau khi tốt nghiệp các trường tại Cần Thơ đều chọn rời đi (về quê hoặc lên TPHCM) để phát triển sự nghiệp.

"Nếu xu hướng này tiếp diễn, Cần Thơ sẽ tiếp tục thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai, dù Thành phố đang là 'đầu tàu' về giáo dục đào tạo tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo thành phố nhìn nhận gì về thực trạng này?", anh Viện thẳng thắn đặt câu hỏi.

Anh Nguyễn Hoàng Viện - Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phát biểu.

Phản hồi về "nghịch lý" trên, ông Bùi Hoàng Liêm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ thừa nhận, nhân lực chất lượng cao dịch chuyển về các trung tâm kinh tế lớn là xu hướng chung của nhiều đô thị vùng, không riêng ở Cần Thơ. Đây là tình trạng "chảy máu chất xám mềm".

Theo ông Liêm, xu hướng dịch chuyển trên làm giảm đáng kể số lượng lao động trẻ được đào tạo bài bản tại địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược bứt phá các ngành công nghệ, kỹ thuật và dịch vụ chất lượng cao của Cần Thơ. "Tuy nhiên, sẽ rất tích cực nếu các nhân tài này đi tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng ở các đô thị lớn, sau đó quay trở về đóng góp, phụng sự cho sự phát triển của quê hương", ông Liêm nói.

Để hiện thực hóa việc hút người tài trở về, đại diện Sở Nội vụ cho biết, Cần Thơ đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trên địa bàn, giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến, chính sách mới này sẽ mang tính đột phá, không chỉ tập trung vào thu nhập đầu vào, còn chú trọng cả thu nhập hàng tháng, hỗ trợ căn cơ về nhà ở xã hội, các phúc lợi đi kèm, để người trẻ an tâm trở về cống hiến.

Ngoài ra, để thu hút được người tài trở về, theo ông Liêm, Cần Thơ phải có động lực phát triển, đặc biệt các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, logistics, nông nghiệp công nghệ cao.

"Đặc biệt, thành phố phải chấn chỉnh lại môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở. Môi trường này phải thực sự lành mạnh, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại để cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám đổi mới sáng tạo", ông Liêm nói thêm.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Xây dựng môi trường để người trẻ phát huy

Chia sẻ tại buổi đối thoại, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, trước sáp nhập, TP. Cần Thơ, hay tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ) cũng đã ban hành rất nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Nhiều ứng viên cũng tới tìm hiểu nhưng không ở lại, do môi trường làm việc chưa tương xứng với khả năng của họ.

Theo ông Tuyên, thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung phát triển mạnh hơn nữa cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghiên cứu khoa học, các trung tâm đổi mới sáng tạo, để có môi trường thuận lợi cho người tài phát huy được khả năng của mình. Khi có môi trường thuận lợi, việc ban hành chính sách thu hút cũng sẽ kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

"Thành phố đang khẩn trương xin ý kiến để hoàn thiện chính sách mới mang tính đồng bộ và hiệu quả hơn để thu hút người tài. Hy vọng, với sự thay đổi mạnh mẽ về cả cơ chế lẫn môi trường thực tế, chúng ta sẽ giữ chân được các bạn trẻ có chuyên môn cao ở lại phục vụ trước hết cho Cần Thơ, sau đó là cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, để đưa khu vực vươn lên cùng cả nước", ông Tuyên kỳ vọng.

Trước hội nghị, Ban Tổ chức đã tiếp nhận, tổng hợp hơn 1.100 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. Cần Thơ. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực trẻ; giáo dục, đào tạo nghề và việc làm; công tác Đoàn và chính sách phát triển thanh niên; an sinh xã hội và nhà ở; môi trường, nông nghiệp xanh và phát triển bền vững; văn hóa, hội nhập quốc tế và các vấn đề liên quan đến đời sống thanh niên.

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