Yêu chàng trai Cà Mau sau chuyến du lịch, cô gái Đức vượt 9.000km đến kết duyên

Nghe theo tiếng gọi của con tim

Annika (tên thường gọi là Anni, SN 1995) là dược sĩ đến từ thành phố Kassel, Đức. Với niềm đam mê du lịch trải nghiệm, cô đã đặt chân đến 50 quốc gia, trong đó, Việt Nam là mảnh đất để lại cho cô nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất.

“Tôi đến Việt Nam lần đầu vào tháng 12/2022. Chỉ sau 3 ngày khám phá tôi đã biết, trái tim mình thuộc về nơi này”, Anni nói.

Tháng 7/2023, Anni từ bỏ công việc ở Đức, trở lại Việt Nam và dành 1 năm ở đây. Khi visa hết thời hạn, cô buộc phải quay về Đức trong nỗi nhớ nhung dải đất hình chữ S đến vô bờ.

Dịp đó, Anni ở lại Đức 5 tháng. Mỗi ngày, cô đều nấu món ăn Việt để nguôi nỗi nhớ Việt Nam. Cô học tiếng Việt và xin giấy phép dạy tiếng Anh để một ngày trở lại Việt Nam, cô có thể xin việc làm, gắn bó lâu dài.

“Tôi biết mình phải quay lại nơi đây vì trái tim tôi mách bảo như vậy. Và tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ”, Anni chia sẻ.

Cuối năm 2024, theo sự mách bảo của con tim, Anni trở lại Việt Nam. Cô đến miền Tây vì muốn khám phá cuộc sống thú vị vùng sông nước.

Và lần này, Anni đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Bạn đời của Anni – anh Khánh Tường (SN 1993, quê Cà Mau) đã bước vào cuộc sống của cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ.

Cô bén duyên với chàng trai Cà Mau sau một chuyến du lịch.

Dịp ấy, họ vô tình gặp nhau ở một quán cà phê tại Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ). Anh Tường tò mò khi thấy cô gái ngoại quốc có thể gọi đồ uống thành thạo bằng tiếng Việt nên đến bắt chuyện làm quen. Sau cuộc trò chuyện ngắn, họ đã trở nên thân thiết.

“Anh ấy cười rất đẹp. Nụ cười đó đã để lại ấn tượng đặc biệt cho tôi”, Anni chia sẻ.

Trong 1 tuần ở lại Việt Nam, Anni được anh Tường đưa đi tham quan nhiều nơi, đặc biệt là thành phố Cần Thơ. Cả hai đều yêu thích khung cảnh xanh mát cùng nhịp sống yên bình nơi đây. Những cảm xúc đặc biệt dành cho nhau đã dần nảy nở trong lòng mỗi người, nhưng chưa ai bày tỏ.

“Khi tôi đi xe khách đến TPHCM để ra sân bay trở về Đức đón Giáng sinh, anh Tường chạy xe máy đuổi theo mà tôi không hề hay biết. Đến TPHCM, anh mới gọi cho tôi, đề nghị được tiễn tôi ra sân bay.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết anh thực sự thương mình và chắc chắn cả hai sẽ gặp lại”, Anni chia sẻ.

Vượt 9.000km đến Việt Nam kết duyên

Vốn muốn ở lại Đức một thời gian nhưng cuộc gặp gỡ với Tường đã thôi thúc Anni trở về Việt Nam sớm hơn. Sau 3 tuần kể từ ngày tạm biệt ở sân bay, Anni đã vượt 9.000km từ Đức về Cần Thơ - nơi anh Tường đang sống và làm việc, để tìm gặp người thương.

Anni đã tìm thấy hạnh phúc đích thực ở mảnh đất cô yêu mến.

Ngay cả khi gặp lại, họ vẫn chưa biết sẽ sắp xếp mọi thứ trong tương lai như thế nào. Nhưng với tình cảm mãnh liệt, họ sẵn sàng gạt bỏ mọi rào cản để đến bên nhau.

“Giấc mơ của chúng tôi là có cuộc sống bình thường, một gia đình, một nơi để chia sẻ về văn hóa, ngôn ngữ...

Chúng tôi đến với nhau đồng nghĩa với việc sẽ phải từ bỏ cuộc sống cũ, bắt đầu cuộc sống mới. Đó là lựa chọn vừa khó khăn nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc”, Anni tâm sự.

Được hai bên gia đình ủng hộ, Anni và Khánh Tường về chung một nhà, cùng chuyển đến thành phố Cần Thơ – nơi họ rất yêu thích, để lập nghiệp.

Xa gia đình, Anni nỗ lực không ngừng để hòa nhập với nền văn hóa mới, học ngôn ngữ mới và tìm một công việc mới để sống tự lập ở Việt Nam. Dù yêu thích nơi đây nhưng khi gắn bó lâu dài, cô vẫn cần thời gian và sự cố gắng để thích nghi.

Tháng 7/2025, Anni mang thai em bé đầu lòng. Cô quyết định sinh con ở Việt Nam để gia đình nhỏ được ở bên nhau. Tuy vậy, trải nghiệm sinh con ở một nơi xa xôi, không có bố mẹ đẻ bên cạnh với Anni chẳng mấy dễ dàng.

“Chúng tôi cùng nhau chăm sóc em bé. Suốt thời gian đó, anh Tường luôn ở bên yêu thương, chăm sóc và bảo vệ tôi. Bố mẹ anh Tường ở Cà Mau cũng thường xuyên gọi điện thăm hỏi, quan tâm đến tôi. Họ yêu thương và trân trọng tôi rất nhiều”, Anni chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ của Anni.

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc ở thành phố Cần Thơ. Họ thuê một căn nhà rộng rãi, có sân vườn để vừa sinh hoạt, vừa lên kế hoạch mở một quán cà phê nhỏ trong tương lai.

Họ muốn không gian sống của mình trở thành địa điểm kết nối của người bản địa và du khách quốc tế, là nơi mọi người thoải mái chia sẻ ngôn ngữ, văn hóa... Và hơn hết, họ muốn con gái nhỏ có tuổi thơ thật đẹp trên mảnh đất bình yên này.

Anni cho biết, cô đang sống tháng ngày hạnh phúc bên bạn đời và con gái nhỏ, tận hưởng những điều tuyệt vời ở Việt Nam – nơi cô hằng mong được gắn bó thật lâu.

Cô thích trái cây tươi, thích ăn món canh chua chồng nấu, thích được đi chùa để tâm hồn lắng lại. Cô cũng thích cách người thân, xóm giềng ở Việt Nam quan tâm đến nhau, thích nghe họ hỏi những điều rất đời thường như: “Tại sao con biết nói tiếng Việt?”, “Sao con thích sống ở Việt Nam?”...

Được sống trong sự bình yên và ấm áp như vậy, Anni thấy mỗi ngày của mình trôi qua thật ý nghĩa.

Ảnh và video: Happyinvn

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