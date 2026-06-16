Chị Tô Thị Tuyết Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I

TPO - Tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029, chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I.

Chiều 16/6, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029.

Về dự Đại hội có anh Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho hơn 154.000 hội viên toàn tỉnh.

Với chủ đề “Thanh niên Khánh Hòa - Yêu nước - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Làm chủ tương lai”, Đại hội là diễn đàn để tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Khánh Hòa phát triển giàu mạnh, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lâm thời phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2024 - 2026, các cấp hội đã triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Toàn tỉnh thực hiện 247 công trình, phần việc thanh niên trị giá gần 3 tỷ đồng; trao 244 suất quà và 336 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 619 triệu đồng.

Các cấp hội thành lập 155 đội hình “Bình dân học vụ số” với 2.336 đoàn viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ hơn 28.000 lượt người dân tiếp cận kỹ năng số; tổ chức 170 đội hình tình nguyện với gần 4.000 lượt tình nguyện viên tham gia các chương trình Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh...

Bên cạnh đó, thanh niên toàn tỉnh tổ chức 35 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 5.000 đơn vị máu; thực hiện 45 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 19.200 lượt người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, tri thức, kỹ năng số và năng lực hội nhập; phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Anh Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu 47 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Tiếp đó, các Ủy viên Ủy ban Hội đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương bầu các chức danh lãnh đạo của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 ra mắt đại hội.

Theo đó, chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hoà khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029. Các Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa gồm: Chị Trần Thúy Hiền, anh Nguyễn Duy Hưng, anh Nguyễn Ngọc Hải, anh Nguyễn Ái Quốc, anh Từ Tấn Tài và anh Nguyễn Công Tâm.

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