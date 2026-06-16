Giới thiệu Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII

TPO - Chị Phạm Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên được giới thiệu ứng cử lần đầu tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII.

Chiều 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Trên cơ sở thảo luận, xem xét các tiêu chuẩn, điều kiện và quy định hiện hành, hội nghị đã thống nhất giới thiệu chị Phạm Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên ứng cử lần đầu tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII.

Các đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị.

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu chị Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng trong chiều 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phê duyệt, hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và Phát triển sản xuất kinh doanh cho 253 hộ thanh niên được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn là 15 tỷ đồng; tư vấn, hướng nghiệp cho 37.377 lượt thanh thiếu niên; 10.684 lượt thanh thiếu niên được giới thiệu việc làm; 5.441 thanh thiếu niên có việc làm...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cũng tổ chức trao giải các cuộc thi cho tổ chức, cá nhân đoạt các giải thưởng, gồm: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2029; Cuộc thi video Thiếu nhi Thái Nguyên đồng diễn võ cổ truyền năm học 2025 - 2026; Cuộc thi xây dựng ấn phẩm truyền thông về phòng chống bạo lực học đường năm 2026.

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