Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng Báo Tiền Phong nhân dịp 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 16/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế đến thăm, chúc mừng Báo Tiền Phong.

Gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Tiền Phong nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế và Báo Tiền Phong đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực y tế.

Nhiều chương trình, hoạt động và chính sách của ngành đã được báo phản ánh kịp thời, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng Báo Tiền Phong.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chúc mừng Báo Tiền Phong và mong muốn Báo tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế trong công tác truyền thông.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên mong muốn thời gian tới, Báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế trong công tác truyền thông, đặc biệt là tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới của ngành y tế.

Theo Thứ trưởng, công tác truyền thông chính sách cần được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chúc tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Tiền Phong luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống của tờ báo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Báo Tiền Phong, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Tiến cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế đối với tập thể những người làm báo của đơn vị nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Tiến cho biết các chương trình phối hợp giữa Báo Tiền Phong và Bộ Y tế thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa tốt trong xã hội. Y tế luôn là một trong những lĩnh vực được Báo Tiền Phong quan tâm, ưu tiên tuyên truyền bởi đây là lĩnh vực gắn liền với đời sống, sức khỏe của người dân.

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong bày tỏ mong muốn thời gian tới hai đơn vị tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ để các hoạt động của ngành y tế được truyền tải rộng rãi hơn tới bạn đọc. Đồng thời, ông cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Y tế đối với các hoạt động của Báo Tiền Phong trong thời gian qua.

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