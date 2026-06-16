Cầu 'uốn lượn' từng gây tranh cãi ở Hà Tĩnh tiếp tục lỡ hẹn

TPO - Sau hơn 2 năm triển khai, Dự án cầu Bãi Thẹn với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoàn thành, dù phần lớn hạng mục đã cơ bản thi công xong. Công trình từng gây tranh cãi bởi thiết kế cầu và đường dẫn uốn lượn khó hiểu, nay tiếp tục "lỡ hẹn" do vướng giải phóng mặt bằng.
Theo ghi nhận, phần cầu đã cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên tuyến đường dẫn phía phường Nam Hồng Lĩnh theo thiết kế dài gần 80m, rộng 3,5m vẫn chưa được thi công xong. Do công trình chưa đủ điều kiện khai thác, cơ quan chức năng đã bố trí nhiều khối bê tông tại hai đầu cầu để ngăn người và phương tiện lưu thông.
Tại công trường, nhiều vật liệu xây dựng, sắt thép và thiết bị phục vụ thi công vẫn được tập kết ngổn ngang, có dấu hiệu bỏ không trong thời gian dài. Không máy móc, không nhân công làm việc.
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Đức Thịnh cho biết, hiện chủ đầu tư đang trình UBND tỉnh phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện Dự án cầu Bãi Thẹn. Đây là dự án địa phương được hưởng lợi nên kỳ vọng công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Ngày 16/6, trao đổi với Báo Tiền Phong, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cầu Bãi Thẹn, song không đề xuất tăng tổng mức đầu tư. Theo chủ đầu tư, hiện UBND xã Đức Thịnh và UBND phường Bắc Hồng Lĩnh đang triển khai kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn vướng mắc. Nếu công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong tháng 8/2026, nhà thầu sẽ hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.
Liên quan đến tiến độ thi công, đại diện Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh - đơn vị thi công dự án cho biết, công trình đã phải tạm dừng khoảng 6 tháng qua do còn vướng mặt bằng của một số hộ dân. Nhà thầu mong muốn địa phương sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để có thể huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành công trình.