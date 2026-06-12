Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí thư Quảng Ninh yêu cầu thanh tra ngay dự án Hòn Gạc

Hoàng Dương

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thanh tra Dự án Khu du lịch Hòn Gạc ngay trong ngày 12/6 và hoàn thành kết luận trong vòng 30 ngày, trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Quảng Ninh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, tồn đọng trên địa bàn phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

1000017621.jpg
Ông Quản Minh Cường cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra thực tế.

Theo báo cáo của địa phương, trên địa bàn phường Cao Xanh hiện có 26 dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng, kết luận thanh tra, kiểm tra và năng lực của chủ đầu tư.

Kiểm tra thực tế Dự án Khu du lịch Hòn Gạc do Công ty CP Tập đoàn INDEVCO làm chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra ngay dự án; trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý, không để tình trạng chậm tiến độ tiếp tục kéo dài.

tp-12-5873.jpg
Dự án Khu du lịch Hòn Gạc nằm trên địa bàn phường Cao Xanh.

Ông Quản Minh Cường chỉ đạo phải ban hành quyết định thanh tra ngay trong ngày 12/6 và hoàn thành kết luận trong vòng 30 ngày. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm đối với những tồn tại, vướng mắc và tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án ngay. Ngược lại, nếu doanh nghiệp vi phạm, tỉnh sẽ kiên quyết thực hiện thu hồi dự án theo quy định.

Đối với các dự án đầu tư hạ tầng đô thị của Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Xây dựng công trình 507, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh đây đều là những dự án chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị và sự phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ năng lực của chủ đầu tư, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án cũng như trách nhiệm của các bên liên quan; kiên quyết thu hồi nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ.

tp-anh8103.jpg
Dự án Cao Xanh, Hà Khánh C bị trùng hai nhà đầu tư trên cùng một thửa đất.

Tại Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh C do Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông làm chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý tình trạng hai nhà đầu tư thứ cấp cùng góp vốn trên một ô đất, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng theo cam kết.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cao Xanh, ông Quản Minh Cường yêu cầu địa phương tập trung rà soát, phân loại toàn bộ các dự án tồn đọng, xác định rõ từng vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để có phương án xử lý phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh việc xử lý các dự án chậm tiến độ phải đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu; không để các dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp cũng như sự phát triển của địa phương.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #Hòn Gạc #thanh tra #dự án chậm tiến độ #quyết định

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe