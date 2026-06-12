Bí thư Quảng Ninh yêu cầu thanh tra ngay dự án Hòn Gạc

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thanh tra Dự án Khu du lịch Hòn Gạc ngay trong ngày 12/6 và hoàn thành kết luận trong vòng 30 ngày, trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Quảng Ninh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, tồn đọng trên địa bàn phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra thực tế.

Theo báo cáo của địa phương, trên địa bàn phường Cao Xanh hiện có 26 dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng, kết luận thanh tra, kiểm tra và năng lực của chủ đầu tư.

Kiểm tra thực tế Dự án Khu du lịch Hòn Gạc do Công ty CP Tập đoàn INDEVCO làm chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra ngay dự án; trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý, không để tình trạng chậm tiến độ tiếp tục kéo dài.

Dự án Khu du lịch Hòn Gạc nằm trên địa bàn phường Cao Xanh.

Ông Quản Minh Cường chỉ đạo phải ban hành quyết định thanh tra ngay trong ngày 12/6 và hoàn thành kết luận trong vòng 30 ngày. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm đối với những tồn tại, vướng mắc và tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án ngay. Ngược lại, nếu doanh nghiệp vi phạm, tỉnh sẽ kiên quyết thực hiện thu hồi dự án theo quy định.

Đối với các dự án đầu tư hạ tầng đô thị của Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Xây dựng công trình 507, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh đây đều là những dự án chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị và sự phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ năng lực của chủ đầu tư, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án cũng như trách nhiệm của các bên liên quan; kiên quyết thu hồi nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ.

Dự án Cao Xanh, Hà Khánh C bị trùng hai nhà đầu tư trên cùng một thửa đất.

Tại Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh C do Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông làm chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý tình trạng hai nhà đầu tư thứ cấp cùng góp vốn trên một ô đất, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng theo cam kết.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cao Xanh, ông Quản Minh Cường yêu cầu địa phương tập trung rà soát, phân loại toàn bộ các dự án tồn đọng, xác định rõ từng vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để có phương án xử lý phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh việc xử lý các dự án chậm tiến độ phải đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu; không để các dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp cũng như sự phát triển của địa phương.