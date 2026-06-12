Người trẻ Hải Phòng dịch chuyển về phía Nam thành phố để tìm kiếm chất sống '3 trong 1'

Từ một khu vực cửa ngõ, Dương Kinh, với tâm điểm là Vinhomes Golden City, đang trở thành lựa chọn an cư mới của thế hệ tri thức trẻ Hải Phòng nhờ hội tụ cơ hội nghề nghiệp, môi trường sống chất lượng và hệ sinh thái tiện ích hiện đại. Tiếp sức cho quyết định an cư của những người trẻ là loạt ưu đãi hấp dẫn lên tới 3% dành riêng cho khách hàng thành phố Cảng.

Người trẻ Hải Phòng không còn xem trung tâm là lựa chọn duy nhất

Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, anh Phạm Văn Liêm (36 tuổi), chủ một doanh nghiệp logistics đang hoạt động tại khu vực Đình Vũ, là người đã hiểu rất rõ những đổi thay của thành phố.

“Tôi từng nghĩ ở trung tâm là thuận tiện nhất. Nhưng vài năm gần đây, mật độ dân cư ngày càng cao, việc tìm chỗ đỗ xe trở nên khó khăn, không gian để cả gia đình thư giãn cũng không có. Muốn đưa con đi dạo hay đạp xe cuối tuần cũng phải di chuyển khá xa”, anh Liêm chia sẻ.

Vinhomes Golden City nằm trên toạ độ vàng phía Nam Hải Phòng

Theo anh Liêm, thay đổi lớn nhất của Hải Phòng không nằm ở khu vực trung tâm mà đang diễn ra tại phía Nam thành phố, với sự hiện diện của các khu công nghiệp, cảng biển, trung tâm logistics cùng hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Nằm tại trung tâm Dương Kinh, Vinhomes Golden City được hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái kinh tế đang tăng tốc của khu vực. Trong bán kính ngắn từ dự án là các khu công nghiệp Deep C, Nam Đình Vũ, hệ thống cảng biển quốc tế Lạch Huyện, cùng các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 2, cầu Hải Thành và KCN Nam Tràng Cát vừa được khởi công… Nhờ đó, giới tri thức trẻ dễ dàng theo đuổi công việc, sự nghiệp ngay tại trung tâm phát triển mới phía Nam thành phố thay vì phải ly hương lên Hà Nội hay vào Sài Gòn.

Tiềm năng của khu Nam cũng là lý do anh Liêm quyết định xuống tiền tại Vinhomes Golden City. Thời điểm anh chọn mua cũng là lúc chủ đầu tư triển khai chương trình “Đón sóng Đất Cảng - Kết nối phồn vinh”, chiết khấu thêm 3% cho khách hàng có hộ khẩu Hải Phòng và Hải Dương cũ. Đi cùng là chính sách “khóa trần” lãi suất tối đa 6%/năm tới 5 năm.

“Thay vì phải bỏ 100% chi phí từ đầu, dòng vốn được giải phóng này giúp tôi có ngay nguồn lực để đầu tư vào phần hoàn thiện nội thất cao cấp, đưa tổ ấm mới vào vận hành sớm mà không ảnh hưởng đến dòng vốn lưu động của doanh nghiệp”, anh Liêm phân tích.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hà (34 tuổi), quản lý nhân sự tại KCN Deep C, cho rằng Dương Kinh hiện nay đang sở hữu nhiều nét tương đồng với những gì Thủy Nguyên từng trải qua trước khi bứt phá mạnh mẽ.

Trong bối cảnh các quận trung tâm cũ như Lê Chân, Ngô Quyền đã quá chật chội với mật độ dân số vượt ngưỡng 25.000 người/km² và nhà đất nội đô neo cao, xu hướng dịch chuyển về các khu đô thị mới như Vinhomes Golden City đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ muốn tìm kiếm không gian sống rộng rãi, hiện đại và bền vững hơn.

Một địa chỉ, ba giá trị sống cho thế hệ năng động

Sức hút lớn nhất của Vinhomes Golden City nằm ở việc hiện thực hóa mô hình sống “3 trong 1”, tích hợp trọn vẹn các nhu cầu của thế hệ trẻ trong cùng một không gian sống.

Với lợi thế nằm trên các trục đường lớn của đô thị, các căn nhà phố tại đây tối ưu hóa công năng vừa ở vừa kinh doanh.

Nhà phố Vinhomes Golden City với thiết kế linh hoạt phù hợp với nhiều công năng

Anh Liêm dự định sử dụng tầng 1 làm văn phòng giao dịch logistics của công ty, các tầng trên dành cho sinh hoạt gia đình.

“Với đặc thù ngành vận tải, việc văn phòng nằm ngay trên trục Phạm Văn Đồng giúp xe của đối tác dễ dàng tiếp cận mà không lo quy định cấm giờ như nội đô. Tôi có thể tiếp đối tác ngay tại nhà, xử lý công việc nhanh chóng. Bài toán này giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền thuê mặt bằng mỗi tháng”, anh Liêm phân tích.

Trái ngược với sự bí bách của nhà phố nội đô, Vinhomes Golden City mang đến không gian riêng tư để tái tạo năng lượng. Chính vì vậy, chị Hà đang đếm từng ngày để chờ đón khoảnh khắc nhận bàn giao tổ ấm mới vào tháng 9 tới.

“Mỗi lần xuống dự án xem tiến độ, tôi lại hình dung về cuộc sống lý tưởng sắp tới. Con gái có thể tự do đạp xe ở sân chơi nội khu ngay trước mắt mẹ mà không sợ nguy hiểm giao thông. Ông bà có câu lạc bộ dưỡng sinh ngay bên nhà, còn vợ chồng tôi có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi”, chị Hà hào hứng chia sẻ.

Sự kiện “Bố mẹ ơi, mình ra công viên nhé” tại Central Forest thu hút đông đảo gia đình trẻ tham gia

Không cần phải chờ đến khi nhận nhà, nhịp sống lifestyle mơ ước đã bắt đầu hiện hữu tại dự án. Tại Central Forest rộng 5ha, hệ sinh thái tiện ích đã vận hành rộn ràng. Mới đây, sự kiện “Bố mẹ ơi, mình ra công viên nhé” thu hút các gia đình trẻ tham gia với các hoạt động tô tượng, thả diều, thưởng thức âm nhạc live band giữa không gian xanh.

Công viên Central Forest nhộn nhịp hơn vào các dịp cuối tuần

Khi phố lên đèn, hình ảnh các gia đình tản bộ, trẻ em vui chơi hay những nhóm bạn trẻ trò chuyện bên công viên đã trở thành một phần nhịp sống quen thuộc của đại đô thị. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người trẻ Hải Phòng lựa chọn dịch chuyển về Vinhomes Golden City để có thể đồng thời nuôi dưỡng sự nghiệp, chăm sóc gia đình và nâng cao chất lượng sống.