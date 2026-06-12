Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đưa dự án vào 'luồng xanh' ưu tiên

TPO - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 10 về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong việc bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2025 thành phố đã hoàn thành 6.352 căn hộ NƠXH, đạt 104% chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Kết quả này góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời tạo nền tảng để thành phố tiếp tục triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển NƠXH trên địa bàn.



Tuy nhiên, một số dự án vẫn còn chậm tiến độ, thủ tục chuẩn bị đầu tư kéo dài, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thật sự đồng bộ. Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định phát triển NƠXH là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đô thị bền vững và ổn định thị trường bất động sản.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án NƠXH vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; thực hiện đồng thời các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường. Mục tiêu là cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp so với quy định hiện hành.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công trong quý III/2026. Đồng thời, chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc danh mục phát triển NƠXH giai đoạn 2026-2030...

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất thuận lợi, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, huy động hiệu quả các nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và Quỹ Nhà ở thành phố để phát triển NƠXH...

Thành phố cũng tiếp tục tăng cường minh bạch trong xét duyệt, mua bán, cho thuê NƠXH, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và nâng cao chất lượng các dự án, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư...