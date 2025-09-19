Đường dẫn lên cầu uốn lượn nguy hiểm: Chủ đầu tư nói 'làm theo đúng thiết kế'

TPO - Liên quan tranh cãi về đường dẫn lên cầu Bãi Thẹn (Hà Tĩnh) thi công uốn lượn, lan can cầu nối thẳng vào tim đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đại diện chủ đầu tư khẳng định đơn vị thi công làm đúng thiết kế.

Dự án cầu Bãi Thẹn bắc qua sông nhà Lê nối phường Nam Hồng Lĩnh và xã Đức Thịnh, ( Hà Tĩnh) được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 19,6 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 13 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2,7 tỷ đồng và các chi phí khác.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Linh. Cầu được thiết kế xây dựng với 3 nhịp, chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố 50m, rộng 7m. Đường đầu cầu phía phường Nam Hồng Lĩnh dài gần 80m, mặt đường rộng 3,5m; đường phía xã Đức Thịnh dài 160m, mặt đường rộng 3,5m, nền rộng 5m.

Mục tiêu của dự án là khôi phục cầu Bãi Thẹn bắc qua sông Nhà Lê, tạo sự liên kết vùng, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và kết nối giao thương giữa huyện Đức Thọ cũ và thị xã Hồng Lĩnh cũ. Hiện dự án đang trong quá trình hoàn thiện, song những ngày gần đây người dân địa phương đã có nhiều ý kiến phản ánh về thiết kế của cầu. Đặc biệt những hình ảnh của cây cầu được một số người đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Cây cầu Bãi Thẹn gây nhiều tranh cãi về thiết kế.

Nhiều người địa phương cho biết, họ lo ngại khi dự án hoàn thiện và đưa vào sử dụng, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguyên nhân được cho là do phần cầu và đường dẫn tại thôn Gia Thịnh (xã Đức Thịnh) không nằm trên cùng một trục mà đến đầu cầu bị phân đôi khiến phần lan can cầu nằm giữa tim đường.

Đặc biệt mặt đường dẫn nhỏ hơn bề rộng của cầu, đồng thời được thi công theo dạng uốn lượn, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã quản lý, tiếp nhận dự án này sau khi UBND huyện Đức Thọ (chủ đầu tư cũ) giải thể.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, đối với công trình này, đơn vị thi công đã thực hiện đúng với thiết kế do Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Tĩnh thẩm định, UBND huyện Đức Thọ phê duyệt. Trước đây, cây cầu Bãi Thẹn cũ chỉ rộng khoảng 2,5m, thiết kế đơn giản và bị sà lan chở cát đâm hư hỏng vào cuối tháng 7/2020. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối năm 2024, UBND huyện Đức Thọ cũ bố trí được nguồn vốn để xây dựng cầu mới kiên cố, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

“Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc đưa ra giải pháp thiết kế và thi công gặp không ít khó khăn. Cầu đang xây dựng ngoài việc phải phù hợp với quy chuẩn giao thông đường bộ, còn cần điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn giao thông đường thủy để tàu thuyền qua lại. Mặt khác khu dân cư hai bên cầu lại đông đúc, nhà cửa san sát, nguồn lực đầu tư của địa phương còn hạn hẹp. Vì vậy, giải pháp thiết kế hiện nay được lựa chọn là phương án tối ưu, đáp ứng mục tiêu trước mắt. Về lâu dài, tuyến đường 2 đầu cầu sẽ được xem xét mở rộng thêm khi có đủ nguồn lực, ông Nguyễn Quang Linh cho biết.

Cầu đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Người dân xã Đức Thịnh phản ánh việc lan can cầu được đặt giữa tim đường gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Về vấn đề này, đại diện chủ đầu tư cho biết, hạng mục lan can này là giải phân cách giữa đường dẫn lên cầu và đường dân sinh đi vào khu vực dân cư. Bên cạnh đó, do mặt cầu được thiết kế rộng 7m nhằm đảm bảo hai làn xe lưu thông, trong khi đó, phần đường dẫn rộng chỉ rộng 5m và được thi công trên nền đường cũ, nên xảy ra sự chênh lệch về vị trí giữa cầu và đường.

Hiện nay, công trình đang trong quá trình thi công, sau khi hoàn thành, các hạng mục được thi công đầy đủ, hệ thống sơn kẻ vạch, cọc tiêu, biển báo được lắp đặt, hệ thống an toàn giao thông được hoàn thiện thì việc phân luồng sẽ rõ ràng và đạt đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành giao thông.

“Chúng tôi cam kết chỉ khi công trình đạt yêu cầu chất lượng, được các cơ quan chức năng chấp thuận về kỹ thuật, đảm bảo an toàn theo đúng thiết kế được duyệt mới tiến hành bàn giao, đưa vào sử dụng”, vị giám đốc cho hay.