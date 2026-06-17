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Miền Bắc mát mẻ trước khi chuyển oi nóng

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (17/6), miền Bắc có thêm một ngày thời tiết dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30-33 độ. Từ chiều tối nay đến sáng mai, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, khu vực đồng bằng mưa rải rác. Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều tối và tối nay.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, từ chiều tối nay đến sáng sớm mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, chiều tối nay đến sáng sớm mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi dưới 33 độ.

Dự báo trong hai ngày 18-19/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối đến sáng sớm, khu vực đồng bằng ít mưa. Từ ngày 20/6, khu vực đồng bằng có nắng nóng. Từ 21/6, nắng nóng mở rộng về phạm vi, gia tăng về cường độ ở miền Bắc.

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Miền Bắc có mưa dông rải rác vào chiều tối nay đến sáng sớm mai, vùng núi và trung du có mưa to.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khánh Hoà và Bình Thuận cũ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở Thanh Hoá đến Phú Yên cũ trong nhiều ngày tới. Từ 20/6, nắng nóng mở rộng về phạm vi, cường độ lên ngưỡng đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông

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