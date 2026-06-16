Một công nhân thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang bị sét đánh tử vong

TPO - Một công nhân không may tử vong sau khi bị sét đánh trong lúc làm việc tại công trình cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua địa bàn xã Bắc Quang.

Ngày 16/6, thông tin từ UBND xã Bắc Quang cho hay vừa đến thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Văn Ngh. (SN 1989), trú tại thôn Minh Khai, xã Bắc Quang. Anh Ngh bị sét đánh tử vong chiều ngày 15/6.

Đại diện UBND xã Bắc Quang đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 15/6 tại công trường thi công đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua thôn Khiềm, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, anh Ngh đang cùng các công nhân khác thực hiện kéo sắt phục vụ thi công công trình. Lúc này, khu vực anh Ngh đang làm việc xuất hiện dông lốc kèm sấm sét, không may anh Ngh trúng sét và tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã có mặt để nắm tình hình, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ xử lý các thủ tục liên quan.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang liên tục xuất hiện mưa dông, lốc và sét. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lao động làm việc ngoài trời cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tạm dừng công việc khi xuất hiện dông sét để đảm bảo an toàn.