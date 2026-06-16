Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một công nhân thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang bị sét đánh tử vong

Phú Nguyễn

TPO - Một công nhân không may tử vong sau khi bị sét đánh trong lúc làm việc tại công trình cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua địa bàn xã Bắc Quang.

Ngày 16/6, thông tin từ UBND xã Bắc Quang cho hay vừa đến thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Văn Ngh. (SN 1989), trú tại thôn Minh Khai, xã Bắc Quang. Anh Ngh bị sét đánh tử vong chiều ngày 15/6.

img-20260616-192827.jpg
Đại diện UBND xã Bắc Quang đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 15/6 tại công trường thi công đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua thôn Khiềm, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, anh Ngh đang cùng các công nhân khác thực hiện kéo sắt phục vụ thi công công trình. Lúc này, khu vực anh Ngh đang làm việc xuất hiện dông lốc kèm sấm sét, không may anh Ngh trúng sét và tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã có mặt để nắm tình hình, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ xử lý các thủ tục liên quan.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang liên tục xuất hiện mưa dông, lốc và sét. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lao động làm việc ngoài trời cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tạm dừng công việc khi xuất hiện dông sét để đảm bảo an toàn.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Hà Giang #Cao tốc #Tử vong #Công nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe