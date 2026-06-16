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Clip: Hai đối tượng đi xe máy giật iPhone của thiếu nữ trước cổng công ty

Nguyễn Dũng

TPO - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai nghi can thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của một thiếu nữ đang ngồi trước cổng công ty chờ mẹ tan ca.

Clip hai đối tượng giật điện thoại thiếu nữ đang đứng trước cổng công ty.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ Nguyễn Tấn Vũ (SN 1994, ngụ tỉnh An Giang) và Trần Văn Ngàn (SN 1996, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào ngày 14/6, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện bài đăng trên trang Facebook "Tôi là dân Thuận An" phản ánh vụ cướp giật điện thoại xảy ra trên đường Thuận Giao 25.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, mời bị hại là em D.K.Y. (SN 2010, ngụ tỉnh An Giang) cùng người giám hộ đến làm việc để làm rõ vụ việc.

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Hình ảnh camera ghi lại khoảnh khắc nữ sinh bị hai đối tượng áp sát giật điện thoại.

Theo trình bày của bị hại, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 13/6, em Y. điều khiển xe máy đến trước cổng Công ty TNHH JIAHUA trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao để chờ đón mẹ tan ca.

Trong lúc ngồi trên xe sử dụng điện thoại iPhone 15 Pro Max để xem mạng xã hội, Y. bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát từ phía sau. Đối tượng ngồi sau nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi cùng đồng bọn tăng ga bỏ chạy về hướng đường Thuận Giao 21.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng sử dụng xe máy kiểu dáng Honda Sonic biển số 67E1-506.15 làm phương tiện gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã xác định và bắt giữ thành công hai nghi phạm.

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Hai nghi can Nguyễn Tấn Vũ (SN 1994, ngụ An Giang); Trần Văn Ngàn (SN 1996, ngụ TP Cần Thơ) sau khi bị công an bắt giữ.

Đáng chú ý, quá trình điều tra còn phát hiện Nguyễn Tấn Vũ và Trần Văn Ngàn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm và những vụ việc có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng điện thoại tại nơi công cộng, hạn chế đứng hoặc ngồi sát lòng đường để tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng cướp giật.

Nguyễn Dũng
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