Hà Nội: Bắt 3 bảo vệ chung cư dùng hung khí đánh người vì mâu thuẫn tiền gửi xe

TPO - Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí đánh người vì mâu thuẫn gửi xe tại chung cư trên đường Lĩnh Nam (Hà Nội).

Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị đánh gục vì mâu thuẫn tiền gửi xe tại chung cư 87 Lĩnh Nam, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã bắt khẩn cấp 3 bảo vệ tại chung cư để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Vũ Anh Dũng (SN 1972, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (SN 2008, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội), Nguyễn Việt Hoàng (2007, trú tại xã Thịnh Minh, Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra bước đầu, tối 14/6, tài xế N.M.D. lái ô tô chở anh T.M.H. (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ và 2 con đến chơi tại nhà một người quen ở chung cư nêu trên và gửi xe ở hầm chung cư. Đến khi ra về, anh D. được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng.

Thấy không thỏa đáng, anh D không trả tiền nên Dũng gọi Hiếu và Hoàng xuống giải quyết. Khi Hiếu và Hoàng xuống giải thích với N.M.D không được nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Một lúc sau thì T.M.H cùng vợ đi xuống.

Lúc này Nguyễn Văn Minh (bảo vệ) cũng xuống. Tiếp đó giữa Minh và anh H, D xảy ra cãi vã, rồi dùng điện thoại quay video. Minh dùng chân đá văng điện thoại của anh H và dùng tay đánh nhiều cái vào mặt nạn nhân.

Sau đó, Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Văn Minh đã dùng hung khí đánh anh D và H.

Vụ việc chỉ dừng lại khi anh H. chạy ra khỏi khu chung cư, hô hoán người dân đến hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera và khẩn trương đưa 3 đối tượng Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Việt Hoàng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Công an phường Vĩnh Tuy đang truy bắt đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Minh (SN 2006, trú tại xã Tiên Đồng, Nghệ An).