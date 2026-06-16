Thủ tướng Lê Minh Hưng thưởng thức bánh mì muối, kẹo trắc-trắc tại lễ đón ở sân bay Kazan

TPO - Chiều 16/6 (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kazan của TP. Kazan. Trong lễ đón tại sân bay, lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan mời Thủ tướng Lê Minh Hưng bánh mì muối và kẹo ngọt trắc-trắc - nghi thức truyền thống thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho khách quý tới thăm.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay Kazan. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới TP. Kazan, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, có các hoạt động song phương theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kazan có lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nga.

Lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan mời Thủ tướng Lê Minh Hưng bánh mì muối và kẹo ngọt trắc-trắc - nghi thức truyền thống thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho khách quý tới thăm. Ảnh: VGP.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nga đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP.

Dự kiến, trong chuyến công tác Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga; có các cuộc hội kiến, làm việc với lãnh đạo Nga và Cộng hòa Tatarstan; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nga và dự hoạt động kết nối đầu tư, kinh doanh giữa hai nước; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga...