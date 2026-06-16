TPHCM: Mưa như trút hơn 1 giờ, khu Thảo Điền ngập sâu

TPO - Cơn mưa lớn kèm dông gió kéo dài hơn một giờ vào chiều 16/6, làm nhiều tuyến đường tại khu vực Thảo Điền và chân cầu Ba Son, phường An Khánh, TPHCM bị ngập sâu khiến nhiều phương tiện kể cả ô tô chết máy khi cố vượt qua điểm ngập.

Cơn mưa lớn kèm dông gió xuất hiện trên diện rộng tại TPHCM, khiến nhiều tuyến đường ở khu vực Thảo Điền và phường An Khánh bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau trận mưa kéo dài hơn một giờ. Lượng mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống cống thoát nước, khiến mặt đường ngập lênh láng. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh bị nước tràn vào động cơ.

Nhiều tuyến đường khu vực Thảo Điền (phường An Khánh) ngập nặng do mưa lớn.

Đáng chú ý, tại khu vực chân cầu Ba Son, phía phường An Khánh, nước dâng cao. Hàng loạt xe máy và ô tô chết máy khi cố gắng lưu thông qua đoạn đường bị ngập.

Một đoạn gần chân cầu Ba Son (phía bờ phường An Khánh) bị ngập úng sau mưa lớn.

Tại hiện trường, nhiều miệng cống bị rác thải cuốn theo dòng nước che lấp, làm giảm khả năng thoát nước và khiến tình trạng ngập kéo dài. Dòng nước chảy mạnh, trong khi các ô tô đi qua tạo thành những đợt sóng lớn khiến việc điều khiển xe máy gặp nhiều khó khăn.

Một số người đi xe máy bị mất thăng bằng, ngã xuống đường khi cố vượt qua khu vực ngập sâu.

Người và phương tiện bì bõm lội nước qua điểm ngập sâu ở chân cầu Ba Son.

Anh Minh Hoàng - người dân sống gần khu vực chân cầu Ba Son - cho biết, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến nơi này ngập nặng như vậy.

"Nước ngập mênh mông, rất khó nhận biết đâu là mặt đường, đâu là vỉa hè, anh Hoàng nói.

Nhiều phương tiện bị chết máy phải nhờ đến xe cứu hộ để thoát khỏi khu vực.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm dông, sét trên nhiều khu vực thuộc TPHCM và các địa phương lân cận.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp và những tuyến đường có hệ thống thoát nước quá tải.