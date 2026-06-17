Cảnh nóng bắt buộc của Thanh Hằng và Lương Thế Thành

TPO - Tại họp báo ra mắt "Mesdames Thanh Sắc" chiều 16/6, Thanh Hằng và Lương Thế Thành gây chú ý khi chia sẻ về những cảnh nóng trong phim. Thanh Hằng xem đây là thử thách lớn nhất sự nghiệp, trong khi Lương Thế Thành nói áp lực vì lần đầu thực hiện cảnh nhạy cảm trên màn ảnh rộng.

VIDEO: Thanh Hằng, Lương Thế Thành chia sẻ về cảnh nóng.

Thanh Hằng nói về cảnh nóng với Lương Thế Thành

Tối 16/5, Mesdames Thanh Sắc ra mắt tại TPHCM. Buổi ra mắt tác phẩm của đạo diễn Thắng Vũ có sự tham dự của dàn diễn viên chính Thanh Hằng, Hồng Ánh và Lương Thế Thành.

Trước lời khen dành cho màn hóa thân thành vũ nữ Cầm Thanh, Thanh Hằng cho biết điều khiến cô áp lực nhất không ở phân đoạn nội tâm nặng cảm xúc hay cảnh hành động, mà là cảnh nóng với Lương Thế Thành.

Nữ diễn viên nói nhân vật Cầm Thanh có diễn biến tâm lý phức tạp, nhiều cảm xúc, đòi hỏi cô tính toán kỹ qua từng trường đoạn. Những cảnh thân mật lại mang đến áp lực khác bởi liên quan trực tiếp đến cảm xúc của bạn diễn.

“Riêng cảnh nóng vì sao tôi nói nó khó nhất? Vì có bạn diễn của mình. Mỗi cảnh quay đều nhạy cảm. Tôi sợ phản ứng không khéo khiến bạn diễn không thoải mái hoặc bị tổn thương”, Thanh Hằng chia sẻ.

Toàn bộ cảnh quay được thực hiện trong khoảng 45 phút vào cuối ngày làm việc. Ê-kíp hạn chế tối đa số người có mặt tại hiện trường để tạo sự riêng tư cho diễn viên.

“Đọc kịch bản tôi ngại, không biết quay thế nào. Nhưng khi ra hiện trường ai cũng được bảo hộ kỹ. Điều tôi lo nhất là làm sao cả hai hoàn thành phân đoạn tự nhiên nhất”, cô nói thêm.

Dàn diễn viên chính chia sẻ tại buổi premiere.

Thanh Hằng nhiều lần nhắc đến việc cô và Lương Thế Thành phải chủ động xây dựng cảm xúc cho nhân vật từ sớm để tạo kết nối trên màn ảnh. Nữ diễn viên nói suốt quá trình quay, cô thường xuyên trêu đùa bạn diễn: “Tôi thấy ông chưa thương tôi lắm”.

Tiếp lời Thanh Hằng, Lương Thế Thành nói đây là lần đầu anh có cơ hội đóng cảnh nóng trong phim điện ảnh.

“Trước giờ tôi chỉ đóng những cảnh tình cảm trên phim truyền hình. Đây là phim điện ảnh đầu tiên tôi có cơ hội trải nghiệm cảnh nóng như vậy”, nam diễn viên cho biết.

Theo Lương Thế Thành, áp lực đến từ việc trường quay chỉ còn lại hai diễn viên và máy quay.

“Khi vào set quay gần như không có ai trong đó, chỉ có hai chúng tôi và camera. Cảm giác hồi hộp, bối rối tăng lên rất nhiều. Mình không biết làm thế nào để hoàn thành cảnh quay chân thật nhất, đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn và không phụ lòng ê-kíp”, anh kể.

Nam diễn viên cho rằng cảnh quay là mắt xích quan trọng trong mạch truyện nên không thể lược bỏ. “Bắt buộc phải có cảnh đó thì mới có những diễn biến sau này. Vì vậy cả hai đều phải tìm cách làm sao để nó có cảm xúc và thuyết phục nhất có thể”, Lương Thế Thành nói.

Bên cạnh câu chuyện về các phân đoạn tình cảm, dàn diễn viên của Mesdames Thanh Sắc cảm ơn Thanh Hằng và Hồng Ánh vì sự hỗ trợ trong suốt quá trình ghi hình.

Diễn viên Trương Huỳnh Như cho biết ngay từ buổi đọc kịch bản đầu tiên, Thanh Hằng chủ động giới thiệu cô với các thành viên trong đoàn phim, tạo cảm giác gần gũi cho một gương mặt mới.

“Chị Hằng là người làm việc chỉn chu và nghiêm túc. Chị Hồng Ánh chỉ cho tôi cách thể hiện nhân vật trong bối cảnh thời xưa. Tôi thật sự biết ơn vì cả hai luôn hỗ trợ hết mình”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Kim Hấu nói cô áp lực khi lần đầu đứng chung khung hình với Thanh Hằng. “Ngày casting, tôi đứng cạnh chị Thanh Hằng và nghĩ mình không có cơ hội đâu. Nhưng sau buổi đó chị vẫn ở lại chụp hình, động viên tinh thần các diễn viên trẻ. Điều đó khiến tôi xúc động và có thêm động lực”, cô kể.

Các diễn viên trẻ nói thêm chính sự cởi mở của dàn diễn viên giúp họ vượt qua áp lực ở dự án điện ảnh đầu tay.

Phim không bị cắt cảnh bạo lực, giết người

Một trong những chủ đề được quan tâm là quá trình kiểm duyệt bộ phim khai thác nhiều góc tối của xã hội với các yếu tố như mại dâm, bạo lực, giết người. Đại diện nhà sản xuất cho biết ê-kíp bất ngờ khi phim chỉ phải chỉnh sửa một cảnh duy nhất.

"Cục Điện ảnh chỉ yêu cầu cắt cú máy cận trong cảnh tạt axit. Ngoài ra hầu hết chi tiết còn lại được giữ nguyên. Chúng tôi biết ơn vì bộ phim vẫn giữ được tinh thần ban đầu", nhà sản xuất chia sẻ.

Đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ quá trình thực hiện bộ phim.

Nhà sản xuất nói thêm đoàn phim đầu tư mạnh cho phần hình ảnh. CGI và thiết kế mỹ thuật là hai hạng mục tiêu tốn kinh phí lớn nhất, riêng phần kỹ xảo chiếm khoảng 20% tổng ngân sách.

Ê-kíp sử dụng công nghệ CGI kết hợp AI tái hiện hàng loạt địa danh quen thuộc của Sài Gòn xưa như chợ Bến Thành, khách sạn Majestic hay tuyến phố đặc trưng của thập niên 1960.

Đạo diễn Thắng Vũ cho biết tham vọng lớn nhất của đoàn phim là phục dựng Sài Gòn chân thực thay vì chỉ tạo ra những hình ảnh mang tính minh họa.

"Chúng tôi không muốn khán giả chỉ thấy một phông nền cổ điển. Chúng tôi muốn tái hiện đúng tinh thần, không khí và hơi thở của Sài Gòn thời kỳ đó", đại diện ê-kíp chia sẻ.

Để thực hiện mục tiêu, dự án huy động khoảng 60-70 chuyên gia kỹ xảo từ Việt Nam, Singapore và Pháp, chia thành 6 nhóm làm việc trong nhiều tháng liên tục. Anh chia sẻ thêm bộ phim được xây dựng với mong muốn khắc họa chân dung những người phụ nữ bằng góc nhìn đa chiều, tránh sự một màu hoặc định kiến thường thấy.

"Điều khiến tôi hứng thú nhất là mỗi nhân vật trong phim đều có câu chuyện riêng. Không ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Họ đều phải đối diện với những biến cố và lựa chọn của cuộc đời mình", đạo diễn nói.

Mesdames Thanh Sắc lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960, xoay quanh cuộc đời của những người phụ nữ sống giữa thế giới xa hoa, quyền lực nhưng bi kịch và nhiều cám dỗ. Bên cạnh tình tay ba phức tạp giữa vũ nữ Cầm Thanh (Thanh Hằng) cùng nhân vật của Hồng Ánh và Lương Thế Thành, bộ phim đầu tư mạnh vào phần mỹ thuật, phục trang và kỹ xảo nhằm tái hiện không gian xưa.

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